El restaurant Casa Macario guanya la primera edició del Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou d’Algemesí

El restaurant Alejandro Platero i el restaurant Manantial aconsegueixen el segon i tercer premi respectivament

El restaurant Casa Macario, de Tavernes de la Valldigna, ha guanyat la primera edició del Certamen Gastronòmic de Rabo de Bou d’Algemesí, Rabou 2024. El segon classificat ha sigut el restaurant Alejandro Platero, de València, mentre que el tercer premi s’ha quedat a Algemesí, concretament per al restaurant El Manantial de la ciutat de la Ribera.

En esta primer edició del Rabou han participat 15 restaurants les creacions dels quals han sigut avaluades per un jurat format per Alejandro del Toro (xef del Restaurant Albacora i un dels màxims exponents de la cuina valenciana), Adolfo Cuquerella (coordinador gastronòmic del Concurs de Paelles de Sueca i xef del Restaurant La Granja), Roque Carmona (xef del Restaurant el Bandolero de Còrdova i bicampió d’esta ciutat del Concurs de Rabo de Bou), Eduardo Frechina (xef del Restaurant Castillo de Godella i membre de l’Associació Internacional Eurotoques), Víctor Sanchis (xef del Restaurant L’Alfábega d’Alginet i premi de gastronomia valenciana 2022), Teresa Carrascosa (ànima del Restaurant Setaygues de Siete Aguas, local considerat com un dels temples de la cuina de cullera) i Nuria Ferrando, del Restaurant El Racó de Meliana.

Santi Escrivà, del restaurant Casa Macario, s’ha mostrat molt content i ha destacat que el nivell “era molt alt i tots els meus companys han fet plats d’un nivell molt alt”. El guanyador d’este primer certamen de rabo de bou ha assenyalat que “he practicat molt per a encertar els temps d’elaboració i al final la pràctica fa el mestre”.

Per part seua, per a l’alcalde d’Algemesí, José Javier Sanchis, “el certamen ha creat un bon ambient gastronòmic dins de la Setmana de Bous, ha sigut un encert, amb una notable participació, un gran jurat i la ciutadania ha disfrutat amb esta demostració gastronòmica”.