El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències visita les instal·lacions de la Policia Local d’Alcàsser

Durant la trobada l’alcaldessa Eva Zamora i el secretari autonòmic José María Ángel han abordat com continuar implementant millores en matèria de seguretat ciutadana

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha visitat Alcàsser per a abordar juntament amb l’alcaldessa de la localitat, Eva Zamora, com continuar implementant millores en matèria de seguretat ciutadana. Per això, han visitat les instal·lacions de la Policia Local que, enguany, celebra el seu 50 aniversari i han estudiat possibles vies per a obtenir suport autonòmic.

Des de l’entrada de l’actual equip de govern, no només s’ha anat ampliant la plantilla de la Policia Local d’Alcàsser, així com les dotacions i la millora de la uniformitat; sinó que, a més, s’han posat en marxa diferents unitats per a enfortir la seguretat ciutadana.

Aquest és el cas de la unitat de Medi ambient, la unitat Delta amb sis pilots de drons, el reforç de la unitat operativa, que treballa en la protecció de la ciutadania i la unitat Minerva per a la protecció de les víctimes de la violència de gènere i la protecció de menors que, al costat de l’adhesió d’Alcàsser al programa estatal VioGen, s’ha aconseguit millorar el seguiment i control dels casos de violència masclista, a més d’augmentar l’assistència a les víctimes i els seus familiars.

Durant la visita, a més, Zamora, com a presidenta de la comissió d’Infraestructures de la Mancomunitat de l’Horta Sud, juntament amb el cap de la Policia Local d’Alcàsser, Fulgencio Torres, van presentar al secretari autonòmic de Seguretat i Emergències el pla per a la creació d’una Protecció Civil mancomunada per a la comarca.

«El projecte ja està molt avançat i esperem que prompte veja la llum perquè és una necessitat de diferents municipis de l’Horta Sud que no compten amb agrupació perquè puguen prestar aquest servei de seguretat i protecció ciutadana», ha assenyalat l’alcaldessa Eva Zamora.

