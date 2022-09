El secretari autonòmic de Turisme ha assistit a la World Paella Day en La Marina de València

El secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha assistit a la World Paella Day Cup en La Marina de València, on han competit 10 cuiners seleccionats de diferents països.

Aquesta competició se celebra en el marc de les activitats programades en el “World Paella Day 2022”, on Turisme Comunitat Valenciana col·labora a través del conveni de col·laboració de 2022 que té amb la Fundació Visit València per al foment de la imatge de la ciutat.

Francesc Colomer, ha assenyalat que el Dia Mundial de la Paella “va nàixer com una idea de llarg recorregut i de projecció internacional”, i ha reconegut “l’enorme visió que va tindre València” per a implicar a Turespaña per a desenvolupar paral·lelament moltes activitats per tot el món per a impulsar el World Paella Day.

A més, ha afirmat que la paella “és un element de prestigi i de reconeixement” i des del prisma turístic és, probablement, “el plat més important que ofereix aquest país al món, i això ens ha de permetre ser optimistes i sentir orgull”. En aquest sentit, ha recalcat que “la paella ens uneix a tots com uneix la palmera, el nostre símbol i marca turística”.