El Servei de Nutrició i Dietètica de l’Hospital d’Alzira alerta dels efectes nocius del consum continuat de begudes energètiques

Amb estes begudes, el cos humà augmenta el ritme cardíac i la pressió arterial, factors de risc en xiquets, adolescents i dones embarassades

Una sola llanda de 300 ml de beguda energètica ja supera la quantitat diària recomanada de sucre simple, una de les principals causes de diabetis

El Servei de Nutrició i Dietètica de l’Hospital Universitari de la Ribera alerta del consum continuat de begudes energètiques, donats els efectes negatius que este tipus de productes pot tindre sobre la salut.

Segons els experts, estes begudes contenen unes elevades dosis de cafeïna i sucre, així com uns altres estimulants com el guaranà que, a mitjà i llarg termini, poden provocar alteracions del son, irritabilitat, problemes de concentració, hipertensió, diabetis i trastorns cardiovasculars i neurològics.

En paraules de la cap del Servei de Nutrició i Dietètica de l’Hospital d’Alzira, la Dra. Pilar Luna, “el nivell de cafeïna present, per exemple, en una llanda de 300 ml d’una beguda energètica equival a 4 cafés, una dosi d’estimulant que pot ser potencialment perillosa per a qualsevol persona”.

En este sentit, està demostrat que a les poques hores d’ingerir este tipus de productes, el cos humà augmenta de manera considerable els seus nivells d’estrés, el ritme cardíac i la pressió arterial, factors de risc gens recomanables en xiquets, adolescents i dones embarassades o en període de lactància.

Així mateix, els especialistes adverteixen que este tipus de refrescos contenen uns elevats nivells de sucre, ja que “amb una llanda de 300 ml de beguda energètica, una persona ja estaria superant, en una sola ingesta, la quantitat diària recomanada de sucre simple, una de les principals causes de diabetis en els adults hui dia”.

Segons el Servei de Nutrició de l’Hospital d’Alzira, un altre dels aspectes a tindre en compte és que les begudes energètiques no són productes dissenyats per a la rehidratació després de la pràctica esportiva, i menys en esta època de l’any d’altes temperatures. Després de qualsevol activitat física el recomanable sempre és la hidratació amb aigua.

En combinació amb l’alcohol

Un altre dels perills sobre els quals adverteixen els especialistes es refereix a la conjunció de begudes energètiques amb begudes alcohòliques, ja que esta combinació augmenta significativament les concentracions d’alcohol i cafeïna en sang.

Així, diversos estudis demostren que el consum de totes dues begudes condueix a estats subjectius alterats que, entre altres efectes, inclou una disminució de la percepció de la intoxicació etílica.

En este sentit, la cafeïna emmascara l’efecte depressor de l’alcohol i, com a conseqüència, existeix més risc de continuar bevent. A més, s’ha de tindre en compte que els efectes de la cafeïna i l’alcohol depenen en gran mesura de la massa corporal de la persona, per la qual cosa, quant menor és el pes, més dosi rep l’organisme, “encara que això no significa que persones de pes corporal elevat no córreguen risc amb el consum d’esta mena de begudes”, matisa la cap del Servei de Nutrició i Dietètica del centre alzireny.

Finalment, els especialistes recomanen no recórrer a les begudes energètiques per a superar problemes puntuals de cansament o esgotament. “Per a estos casos, és preferible respectar les hores de descans, una bona hidratació i una dieta sana i saludable amb productes de temporada”, conclou la Dra. Luna.

Cal destacar que l’Hospital d’Alzira s’alinea, així, amb la campanya nacional de recomanacions sobre el consum de begudes energètiques, en la qual participen organismes i entitats com el Ministeri de Consum, el Ministeri de Sanitat, l’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició, o el Consell de Consumidors i Usuaris, entre altres.