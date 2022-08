L’alcaldessa Eva Zamora celebra la resolució i recorda que “sempre hem facilitat tota la informació requerida per l’oposició o per qualsevol persona o entitat i hem donat resposta a tots aquells dubtes plantejats per la ciutadania”

El Síndic de Greuges ha tornat a donar la raó a l’Ajuntament d’Alcàsser. Aquesta institució ha emés un informe en el qual tanca l’expedient mitjançant el qual es reclamava més informació sobre la instal·lació de l’estació depuradora d’aigües residuals (EDAR) en el municipi, ja que considera que les institucions “no posseeixen més informació que la facilitada fins al moment, per la qual cosa no es poden entregar totes les dades sol·licitades”.

Així mateix, la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica destaca en el seu informe que “la redacció de l’avantprojecte de les obres de la depuradora estava a punt d’aprovar-se i que quan el projecte i el seu estudi d’impacte ambiental siguen sotmesos a informació pública es podran presentar, per part de les persones interessades, les al·legacions que s’estimen pertinents”.

El Síndic de Greuges tanca així un segon expedient després que el mes de gener passat s’interposara una queixa sobre l’assistència de públic a un ple on, segons assenyalaven els demandants, s’abordava la implantació d’una estació de depuració d’aigües residuals en el municipi.

L’alcaldessa d’Alcàsser, Eva Zamora, ha celebrat la resolució, ja que considera que “sempre hem facilitat tota la informació requerida per l’oposició o per qualsevol persona o entitat i hem donat resposta a tots aquells dubtes plantejats per la ciutadania, tant en el cas de l’EDAR com en qualsevol altre tema”. En aquest sentit, la primera edil remarca la “transparència” del consistori en un tema tan sensible com la instal·lació de l’estació depuradora d’aigües residuals i reitera que sempre s’ha entregat la informació de la qual es disposava a cada moment.