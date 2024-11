El telèfon 020 comença a funcionar per a facilitar l’accés a l’Ingrés Mínim Vital

El Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions ha posat en funcionament el telèfon curt 020, un servei específic d’atenció i informació sobre l’Ingrés Mínim Vital (IMV)

· És un servei gratuït d’atenció i informació específica sobre l’Ingrés Mínim Vital. Conviurà amb el telèfon 900 20 22 22, que ha atés més de 450.000 crides en el que portem d’any

· En els seus primers dies de funcionament, ja prop del 30% de les crides d’informació sobre el IMV entren pel 020. En total, s’han rebut 40.000 trucades en tres dies

· “Aquest nou telèfon arriba en un moment important, perquè és una eina més a la disposició dels afectats per la DANA que puguen necessitar informació sobre el IMV”, ha valorat la ministra Elma Saiz.

· En els 78 municipis especialment afectats per la DANA, hi ha 33.000 llars beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital que es beneficiaran d’un complement del 15% en les pròximes tres nòmines

El Ministeri ja està treballant a implantar sistemes d’accessibilitat al telèfon 020 per a persones amb discapacitat, especialment amb discapacitat auditiva

És gratuït, d’abast nacional, i permet als ciutadans sol·licitar informació sobre la prestació, rebre orientació per a utilitzar els serveis electrònics, conéixer la situació del seu expedient o conéixer els requisits del complement d’ajuda a la infància, entre moltes altres consultes.

En els seus primers dies de funcionament, ja prop del 30% de les crides d’informació sobre IMV entren a través d’aquesta nova numeració.

Entre tots dos números de telèfon, s’han rebut 40.000 crides en tres dies. Com ha explicat la ministra d’Inclusió Elma Saiz “el nou telèfon arriba en un moment molt important, ja que és una eina més a la disposició dels afectats per la DANA que puguen necessitar informació sobre l’Ingrés Mínim Vital”.

En els 78 municipis especialment afectats per la DANA, hi ha 23.000 llars beneficiàries de l’Ingrés Mínim Vital en els quals conviuen unes 70.000 persones. “La pròxima prestació que se’ls abone, que correspon a novembre i que es cobrarà a final d’aquest mes, vindrà amb un complement del 15% que se suma al que venien rebent”, ha explicat Elma Saiz. “Els beneficiaris no han de fer res, es farà d’ofici”.

De moment, serà per tres mesos i també beneficiarà a aquelles persones que ja hagueren sol·licitat l’Ingrés Mínim Vital, encara que no hagueren rebut resposta, i a aquelles que el sol·liciten fins al 31 de desembre, si compleixen els requisits. És una mesura que forma part de l’escut social que hem aprovat per a impulsar la recuperació de les zones afectades per la DANA”.

Telèfon 020

“Totes les causes prioritàries per a aquest Govern, sobretot les socials, compten amb un telèfon curt; i la lluita contra la pobresa i exclusió és essencial per a aquest Ministeri”, ha destacat la ministra Elma Saiz. “El 020 és fàcil de recordar i ens acosta a les persones amb dret a la prestació d’una manera més àgil i senzilla”.