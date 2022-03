Amb la mirada posada en el cel encapotat, el cor en un puny i l’ànima en suspens. Així van passar la major part de la jornada d’ahir, 16 de març, les falleres i fallers de les tretze comissions de Burjassot davant la possibilitat de viure una ofrena passada per aigua. Però no.

El temps, molt regirat, va donar una treva a les Falles 2022, les del retorn de l’anhelada normalitat i l’Ofrena de Flores a la patrona de Burjassot, la Verge del Cap, per part de les Falles de Burjassot es va viure així, amb normalitat i amb molta emoció.

Des de les 18 h, i amb eixida en la Plaça Sequera, les tretze comissions falleres del municipi, encapçalades pel president, Iván Heredia i la Junta Directiva de l’Agrupació de Falles de Burjassot i amb la companyia de l’alcalde, Rafa García i de la regidora de Falles, Estefanía Ballesteros, van començar a desfilar pel recorregut habitual fins a arribar a la Plaça d’Emilio Castelar on, falleres majors, presidents i resta de comissions, acompanyats de les seues respectives comparses, oferien les seues flors a la patrona.

No va faltar tampoc, com és habitual, la presència i desfilada de les cases regionals de Burjassot, com és el cas d’Al Andalus Burjassot o l’Associació de Castella-la Manxa de Burjassot Ínsula Barataria. L’Entitat Cultural Valenciana El Piló va tancar, amb la seua desfilada, albaes i danses, una Ofrena inoblidable després de dos anys d’aturada pandèmica. Les tretze comissions de Burjassot desfilaran en l’Ofrena de Flores de València, el divendres 18 de març.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià