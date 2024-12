L’administració número 5 de Catarroja ha repartit 500.000 euros corresponents al tercer premi de la Loteria de Nadal 2024, amb el número 11.840.

Aquest premi arriba com un raig d’esperança per a un municipi que encara es recupera de la devastació causada per la DANA del passat mes d’octubre.

L’administració, situada en una zona fortament afectada, va estar 36 dies tancada per culpa de les inundacions. Les seues propietàries, Marian Bort i María José, van aconseguir reobrir el negoci el 6 de desembre, només unes setmanes abans del sorteig.

“Ha sigut un any molt dur, però veure la il·lusió en les cares dels afortunats compensa tot l’esforç, especialment quan sabem que molts d’ells són voluntaris que han vingut a ajudar-nos”, han comentat emocionades les germanes.

Els 10 dècims premiats, valorats en mig milió d’euros, han arribat a mans de veïns i voluntaris que han col·laborat en les tasques de recuperació. “És una alegria immensa poder aportar una mica de felicitat després d’una tragèdia tan gran”, han afegit les propietàries.

Aquest premi no sols representa un alleujament econòmic per a alguns, sinó també un símbol d’esperança i resiliència per a tota la comunitat de Catarroja.

Enhorabona als afortunats!