El llibre, editat pel Institut Alfons el Magnànim, ha sigut inclòs en la col·lecció Moment Memorialística, que inclou destacades obres testimonials en diversos idiomes

El torrentino Vicent Palacios va presentar ahir a la Sala Cívica de l’Antic Mercat el seu llibre ‘Quan ho teniem tot per fer’, el qual ha sigut editat pel Institut Alfons el Magnànim i inclòs en la seua col·lecció Moment Memorialística, que inclou destacades obres testimonials tant d’autors valencians com d’uns altres del territori espanyol i l’estranger. L’acte va estar presentat pel director de Moment Memorialística, Xavier Serra, qui va estar acompanyat per l’alcalde Jesús Ros i representants de la Corporació Municipal. L’alcalde Jesús Ros va voler dedicar unes paraules a Vicent Palacios, reivindicant la seua figura com a “referent del valencianisme de cor, democràtic i plural”.

Així, aquestes memòries narren els esdeveniments ocorreguts entre la dècada dels 60 i l’inici dels 80, incidint en les mobilitzacions culturals que es van succeir contra la repressió franquista i la posterior coacció de l’extrema dreta després de la mort del dictador, així com els obstacles que va haver de sortejar el nacionalisme valencià per a iniciar un procés de transformació modernitzadora del país.