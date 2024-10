El Trofeu Nacional de Gimnàstica Rítmica atraurà a centenars de persones de tota Espanya a Quart de Poblet

-El Pavelló Municipal del Barri del Crist acollirà competicions i exhibicions durant tot el cap de setmana



-L’espectacle de dansa, poesia i música en directe “La veu que mai s’oblida” homenatja la vida i els versos del poeta Vicent Andrés Estellés



Centenars de gimnastes i les seues famílies es donaran cita aquest cap de setmana en el Pavelló Municipal del Barri del Crist on se celebrarà el Trofeu Nacional de Gimnàstica Rítmica, una cita que dona el tret d’eixida a la nova temporada.

El divendres 4 a les 18h l’esdeveniment arrancarà amb una exhibició de més de cent gimnastes de nivell escolar mentre que el dissabte, 800 gimnastes competiran en les modalitats d’Individual i Conjunt en els nivells escolar, autonòmic i nacional.



El diumenge dia 6 es realitzarà en el mateix pavelló la Fase Provincial de València, Castelló i Alacant del nivell Nacional Base de Conjunts, una eliminatòria que donarà el passe als tornejos Autonòmics i Nacionals.

En aquesta fase participen 5 conjunts del Club de Gimnàstica Rítmica de Quart de Poblet, prebenjamí, aleví V, aleví F, cadet i juvenil, que buscaran aconseguir la seua passe a les següents competicions.

Cultura

La Casa de la Cultura de Quart de Poblet acull aquest dijous, dia 3 d’octubre, la inauguració de l’exposició “Germà llop (1972-1976): un ou dur per al Cabdill”. Es tracta d’una exposició monogràfica produïda pel Centre Cultural La Nau de la Universitat de València sobre la revista gràfica de sàtira política “Germà llop. Setmanari d’humor, dins del que cap”, creada per un grup d’intel·lectuals que compartien la seua oposició a la dictadura. En la mostra es podran trobar tant exemplars originals com reproduccions de les il·lustracions. L’entrada serà lliure i la inauguració donarà principi a les 19:00h.

L’exposició podrà visitar-se en l’horari habitual d’atenció al públic (9.30-13.30, 17.00-20.30) fins al dia 7 de novembre.

I el dissabte 5 d’octubre, a les 20:00h, també a l’Auditori Vaig moldre de Vila, tindran lloc els Premis “Amics de l’Amistat”, una gala organitzada per l’Agrupació Musical L’Amistat de Quart de Poblet que enguany celebra la seua XX edició. Una cerimònia en la qual coneixerem als premiats, figures importants dins del món de la música de Quart de Poblet.

També el mateix dissabte a les 21:00h, se celebrarà la XV Festa Estellés en la pista esportiva de la Biblioteca Municipal. Un esdeveniment realitzat dins del marc del “Any Estellés als pobles” en col·laboració amb l’Ajuntament de Quart de Poblet. En aquest sopar popular en la qual els assistents acudiran amb els seus entrepans, podran gaudir de les actuacions de Esglai Tetare, Escola Coral i Àgueda Segrelles, de la lectura de poemes del poeta Estellés de la mà de Juanma Martínez i de les exposicions d’obres i pintures realitzades per artistes locals que tindran com a temàtica els poemes del poeta valencià.

Finalment, el diumenge dia 6 d’octubre a les 18:00h es realitzarà un homenatge a la Comunitat Valenciana per part del Centre Cultural Andalús a l’Auditori Vaig moldre de Vila. L‘homenatge consistirà en l’espectacle flamenc “Sal de vida” de la companyia Serena i Morals.

També en l’àmbit cultural, el 7 d’octubre a les 20:00h, s’estrenarà “La veu que mai s’oblida” de Takiri Art Company. L’Auditori Vaig moldre de Vila de Quart de Poblet, acollirà aquest espectacle de música en directe, dansa i poesia que reflecteix la vida i l’obra de l’autor valencià Vicent Andrés Estellés i que s’estrena com a homenatge al centenari del seu naixement que es va celebrar el 4 de setembre d’aquest 2024. Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web i tenen un preu des de 4€.

A més, els dies 4, 5 i 6 d’octubre se celebrarà a l’Ajuntament de Quart de Poblet la X Trobada Internacional de Poetes organitzat per l’Associació Cultural la Platea en col·laboració amb l’Ajuntament de Quart de Poblet. En aquesta ocasió, l’esdeveniment retrà homenatge a l’autor Miguel Hernández i a ell assistiran artistes de diferents comunitats amb la finalitat de promoure els seus treballs. Al llarg del cap de setmana se celebraran diversos recitals poètics i conferències, fomentant així la convivència entre els autors.

Joventut



L’àrea de Joventut de l’Ajuntament de Quart de Poblet continua aquest dijous, 3 d’octubre, amb el seu projecte I-MOOD, una iniciativa que pretén donar resposta a les necessitats dels adolescents de tindre un espai segur en el qual compartir i créixer de manera conjunta.



La xarrada està orientada a joves d’entre 12 i 17 anys i tindrà lloc en l’espai Quart Jove, on podran compartir aquelles coses que els preocupen amb la pedagoga Clara Hernández Ferrer, que els escoltarà i els orientarà en les seues inquietuds a través de diferents dinàmiques i exercicis amb l’objectiu de créixer conjuntament com a persones i millorar el benestar emocional dels més joves.

Educació ambiental



Finalment, el dissabte, 5 d’octubre, es realitzaran activitats d’educació ambiental en el Centre d’Interpretació de la Naturalesa de Quart de Poblet (C/Pintor Ribera, 2A). La jornada donarà principi a les 10:30h i en aquesta ocasió les activitats estaran orientades a la creació de diferents experiments químics.

El projecte ha sigut creat amb el suport de la Fundació Biodiversitat del Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic (MITECO) es troba dins del marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.

e 206.442,94 euros.