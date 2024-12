El TSJCV inadmet les querelles i denúncies presentades contra el president de la Generalitat per la gestió de la Dana

El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana inadmet a tràmit les tres querelles i quatre denúncies presentades contra el president de la Generalitat, Carlos Mazón, per la seua gestió durant la Dana.

La Sala Civil i Penal, que havia agrupat totes les denúncies i querelles en un sol cas, ha justificat la decisió basant-se en la jurisprudència del Tribunal Suprem, que exigeix indicis clars i sòlids contra persones aforades perquè el TSJCV puga investigar.

Els magistrats no han considerat que els fets presentats pels denunciants continguen els indicis “objectivats” ni la “consistència” necessària perquè el TSJCV puga assumir la investigació, tal com ja havia assenyalat la Fiscalia. Les imputacions presentades es basen principalment en una suposada “relació causa-efecte” entre les decisions del president i les conseqüències de la Dana, atribuint la responsabilitat penal exclusivament al resultat sense especificar la intervenció concreta dels denunciants.

Tot i esta inadmissió, el Tribunal subratlla que no és “insensible a la tragèdia ocorreguda” i reconeix la necessitat que les autoritats adopten mesures per protegir els ciutadans del risc d’inundacions. No obstant això, insisteix que els arguments presentats no compleixen els requisits per assumir el cas.

A més, el TSJCV recorda que, segons el “principi de culpabilitat pel fet propi”, no es pot atribuir responsabilitat penal a una persona només pel càrrec que ocupa. Finalment, la resolució explica que esta decisió no impedeix que els denunciants continuen el procés penal, ja que poden presentar les seues peticions davant un jutjat d’instrucció. Si este jutjat troba indicis sòlids, podria elevar el cas al TSJCV per continuar la investigació.

Així mateix, el Tribunal aclareix que la seua competència es limita al president de la Generalitat, no als altres denunciats, com l’exconsellera de Justícia i Emergències i altres dos exresponsables d’este departament.