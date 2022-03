El València CF tria Foios per a organitzar un campus de futbol en col·laboració amb el Foios Atlètic CF

L’alumnat participant en el campus, que se celebrarà del 19 al 22 d’abril, rebrà un equipament complet dels entrenaments del València CF

El València CF celebrarà un campus de futbol en les instal·lacions del poliesportiu municipal de Foios. Sota el nom ‘Clínic València CF – Foios’, aquesta activitat esportiva se celebrarà entre el 19 i el 22 d’abril. La Regidoria d’Esports, dirigida per Mari Carmen Cabo, ha donat a conéixer, aquest matí, a l’Ajuntament, aquesta iniciativa al costat dels directius del Foios Atlètic CF, Rafa i Sara; representants de l’empresa organitzadora ‘Nitidia Sports SL’, Iván Malter i Alex Gayà; i el representant de les Escoles del València CF, Lorenzo Martínez.

“Voldria agrair al València CF per triar el nostre municipi i a la Foios Atlètic CF per efectuar els tràmits perquè aquest campus el puguen gaudir els xiquets i xiquetes de Foios” ha assenyalat la regidora Mari Carmen Cabo. D’aquesta manera, ha explicat que “els entrenaments estaran organitzats pels formadors de les escoles del València C.F, seguint la mateixa metodologia que els jugadors professionals. Així mateix, el campus comptarà amb activitats extraesportives, com a inflables per als més menuts, entre altres”.

Per part seua, Iván Malter, representant de ‘Nitidia Sports SL’, ha declarat que “és un plaer estar a Foios i esperem que es puguen disputar més campus en aquestes instal·lacions en el futur” A més, Malter ha recalcat que les inscripcions ja estan obertes en l’enllaç https://vcfcampusclinics.com/foios/ on es troba tota la informació.

La directiva del Foios Atlètic CF en la seua intervenció han assenyalat que “per al club és un honor tindre un campus com aquest i esperem que en el futur els xiquets i xiquetes del municipi puguen participar en més edicions”. El preu del campus serà de 160 euros, amb un descompte de 10 euros per a les persones pertanyents al Foios Atlètic CF. A més, s’aplicarà una rebaixa de 10 euros per germà.

Tot l’alumnat inscrit rebrà un equipament complet dels entrenaments del València CF: samarretes, pantalons i calces de la marca Puma, patrocinador tècnic del conjunt ‘che’.

Finalment, per part del València C.F, Lorenzo Martínez ha animat als xiquets i xiquetes a participar en el campus, ja que “es realitzen les mateixes metodologies que en la pedrera blanc-i-negra”.

El Clínic València C.F comptarà amb totes les assegurances i permisos corresponents, amb fisioterapeutes a peu de camp, hidratació i control d’aliments per a suportar les jornades d’entrenaments. Des de l’organització recorden que tota la informació i els tramites d’inscripció estan ja disponibles a la pàgina web https://vcfcampusclinics.com/foios/

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià