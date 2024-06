El VI Memorial Nacho Barberá continua donant suport a la investigació sobre la mort sobtada a l’IIS La Fe

L’Institut d’Investigació Sanitària La Fe ha acollit la presentació del VI Memorial Nacho Barberá en record del jove jugador de la UD Alzira, que va faltar al 2018.

El torneig es disputarà al estadi Venecia d’Alzira els dies 14, 15 i 16 de juny. Enguany, com a novetat, la categoria principal del torneig serà la infantil i no la cadet, on jugava Nacho. També hi haurà competicions de futbol 8 en categories prebenjamí, benjamí i aleví i es donarà espai al futbol inclusiu, amb la participació de l’Associació de Futbolistes del València CF i la Fundació de l’Atlètic de Madrid. A més, s’incorporen a la causa el voleibol i el bàsquet amb la participació de Nou Volei i Nou Bàsquet Alzira.

Des de 2018, el Memorial ha recaptat més de 78.000 euros per a la investigació sobre cardiopaties familiars al IIS La Fe, suport clau per a mantindre la recerca activa i contractar personal investigador. En 2023, es van recaptar 14.200 euros gràcies a donacions, venda de loteria i aportacions de socis.

La mort sobtada, sovint causada per cardiopaties genètiques, té un gran impacte social. Aquest Memorial busca conscienciar sobre la importància de la investigació i la prevenció en joves esportistes.

L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, ha tancat els discursos posant en valor el nostre sistema sanitari i oferint el suport del consistori alzireny al Memorial.

L’acte de presentació del VI Memorial Nacho Barberá ha acabat amb una visita al laboratori en què treballa l’equip que investiga la mort sobtada.