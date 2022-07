Deu xefs d’Itàlia, França, Suïssa, Finlàndia, l’Argentina, Mèxic, l’Equador, el Canadà, el Japó i Emirats Àrabs competiran el 20 de setembre

Hui s’han fet públics els noms dels deu finalistes de la pròxima World Paella Day Cup 2022, començant així el compte enrere per encendre els fogons del concurs que tria al millor xef internacional de paelles. Com cada any, el 20 de setembre se celebra el Dia Mundial de la Paella (World Paella Day), una jornada que busca posar en valor el plat més universal de la gastronomia valenciana i compartir-lo amb el món. Eixe mateix dia té lloc la competició, que enguany tindrà deu finalistes procedents d’Itàlia, França, Suïssa, Finlàndia, l’Argentina, Mèxic, l’Equador, el Canadà, el Japó i Emirats Àrabs.

En esta edició, Espanya mantindrà el paper d’amfitriona i, per primera vegada, no competirà com a aspirant. Una altra de les novetats és el World Paella Day Cup Stage, una etapa de entrenament, previ a la World Paella Day Cup, on tots els finalistes es reuniran a València per a viure una experiència única. Un viatge al bressol de la paella de la mà dels millors experts paellers. Així, els participants coneixeran tots els secrets, consells i productes que empren Santos Ruíz, de la D.O Arròs de València; Toni Montoliu, propietari i xef de la Barraca de Toni Montoliu; Rafa Margós, xef dels Bairetes; i Chabe Soler, guanyadora de la WPD Cup 2020.

Emiliano García, regidor del Turisme i Internacionalització, ha destacat que “esta competició, a més de donar visibilitat València i la seua gastronomia més autòctona, ens permet fer pedagogia sobre la recepta original de la paella. Cada any, cuiners de diferents països del món venen a València a conéixer la nostra cultura gastronòmica, i tot el que l’envolta, i se’n van de la ciutat coneixent molt més d’eixe plat que ells ja cuinaven en els seus restaurants. Sens dubte, les seues paelles, després de visitar la nostra ciutat, seran més valencianes”.

Segons ha destacat el també president de Visit València, “enguany hem intensificat la immersió que els cuiners fan en la cultura de la paella. Els seleccionats viuran l’experiència World Paella Stage, de la mà dels millors experts: Santos Ruíz, de la D.O Arròs de València; Toni Montoliu, propietari i xef de la Barraca de Toni Montoliu; Rafa Margós, xef dels Bairetes; Chabe Soler, guanyadora de la WPD Cup 2020. Gràcies a ells els aspirants a la copa coneixeran tot sobre el producte, la tècnica i la història de la paella”.

Per la seua banda, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha posat l’accent en la importància que este esdeveniment “s’haja consolidat i reforçat en els últims anys”. Així, ha incidit en què “la participació de xefs internacionals ens ofereix l’oportunitat de reforçar la promoció de la nostra gastronomia a través del nostre plat emblemàtic, com és la paella, així com a través dels productes autòctons que conté i que són una mostra de la nostra història i un reflex de l’autenticitat d’esta destinació”.

De fet, ha apuntat que “és important que els competidors es submergisquen també en el nostre exquisit Mediterrani de la mà d’experts que els oferiran l’oportunitat de conéixer i comptar les bondats de la nostra riquesa gastronòmica”, alhora que ha assenyalat que “eixos deu xefs es convertiran en autèntics ambaixadors de la Comunitat Valenciana en el món”.

El diputat de Turisme de la Diputació de València, Jordi Mayor, ha destacat per la seua banda que “l’interés que suscita el World Paella Day entre els participants internacionals certifica la creixent consolidació d’este certamen i l’eterna universalitat de la nostra paella, la qual cosa potencia, enormement, la projecció de la gastronomia valenciana i del nostre territori”. “Per això, la Diputació de València se suma un any més a esta iniciativa, que ja ha aconseguit fixar el 20 de setembre en el calendari gastronòmic internacional de grans xefs locals i d’altres països per a celebrar l’excel·lència del nostre plat més representatiu”.

Cuiners de tres continents del món

Des de diferents punts del globus, xefs del Japó, Emirats Àrabs, Amèrica i Europa van presentar les seues candidatures per a participar en esta tercera edició de la World Paella Day Cup. Prop de 50 cuiners i cuineres procedents de 20 països diferents, que van demostrar els seus dots amb la paella, optaven a entrar en la final d’esta competició. Finalment, hui s’han donat a conéixer els deu xefs seleccionats per a la gran final del 20 de setembre. Amèrica estarà representada per Juani Kittlen de l’Argentina; José Curiel, també conegut com a ‘Pepe paelles’ de Mèxic; Tomás i Karina de l’Equador; i Javier Blanc del Canadà. Des del continent asiàtic participaran Yuki Kawaguchi del Japó i Piedade Fernandes dels Emirats Àrabs. I Europa comptarà amb xefs que representaran a França amb Eric Gil; Itàlia amb Ferdinando Campinello; Suïssa amb Maria José Lovaglio; i Finlàndia amb Jaani Pasikoski.

World Paella Stage, el millor entrenament per a la victòria

Enguany, els finalistes seran convidats a visitar València del 16 al 19 de setembre per a viure el World Paella Stage, un viatge per la història, sabors i tradicions de la paella en el qual viuran diferents experiències de la mà dels cuiners i productors més importants del sector. Una vegada conclosa la fase del Stage, els finalistes es voran les cares el 20 de setembre i es batran en duel per a vore qui és el o la millor cuinant paella en La Marina de València, un esdeveniment que es podrà seguir en streaming. El vencedor rebrà com a premi el trofeu que l’acreditarà com a guanyador de la III Edició de la World Paella Cup. A més, els participants rebran una jaqueta personalitzada i un certificat de la seua condició de finalista.

El World Paella Day Cup és una iniciativa, en el marc de Dia Mundial de la Paella, en la qual participa l’Ajuntament de València, a través de Visit València, Turisme Comunitat Valenciana, la Diputació de València, Turespaña, el Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca, la Denominació d’Origen Arròs de València, FEHV i Wikipaella.