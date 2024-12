EliaNadal, molt més que un regal

L’Ajuntament de l’Eliana va presentar aquest dimarts la programació d’Elianadal 2024/2025

Des d’ahir 5 de desembre a l’11 de gener, una àmplia varietat d’esdeveniments que combinen música, teatre, tallers i celebracions tradicionals.

L’Ajuntament de l’Eliana va presentar aquest dimarts la programació d’Elianadal 2024/2025 que, sota el lema ‘Molt més que un regal!’, arriba carregada d’activitats culturals, lúdiques i tradicionals dissenyades per a totes les edats, convertint la localitat en un punt de trobada de la màgia, la tradició i la convivència.

L’inici va tindre lloc ahir dijous 5 amb contacontes i tallers a la Biblioteca, una cita que es repetirà amb noves temàtiques els dijous 12 i 19. Hui divendres 6, l’esperit nadalenc cobrarà vida amb la inauguració dels betlems a la plaça del País Valencià, que se celebrarà amb un berenar i l’actuació de l’Escola Coral.

Entre els plats forts, destaquen els concerts de Nadal de la Unió Musical de l’Eliana (UME) o la celebració de la Fira del Comerç el cap de setmana del 14 i 15 de desembre. Tampoc faltaran actuacions culturals com l’obra de teatre ‘War Baby’ per a tots els públics, els musicals infantils ‘Lolo, Lelo y sus amigos en Navidad’ o ‘Blancanieves’. Per la seua banda, el cinema familiar també hi serà present amb projeccions de pel·lícules com ‘Vaiana 2’ i ‘La infiltrada’ a l’Auditori.

Els dies 21 i 22, la música continuarà amb el concert ‘Juli, als nostres cors’ i la Ronda de Nadal pels carrers de la localitat. A més, els i les joves podran participar en un emocionant Escape Room, en l’ExpoElijove de Nadal i en la festa de la Nit de Nadal a l’espai Al Tall. Per al públic més major, s’ha programat una mostra de teatre i una excursió al betlem monumental de Roca.

L’esperit esportiu s’apoderarà de la plaça del País Valencià el 27 de desembre amb la XXII Cursa de Sant Silvestre, un esdeveniment solidari per a tota la família, les inscripcions del qual obriran el pròxim dia 19. La programació de desembre culminarà amb la Festa de Cap d’Any Infantil a la plaça del País Valencià al migdia, seguida a la nit d’una gran festa de Cap d’Any amb l’orquestra People Band.

Ja en 2025, el nou any començarà amb l’arribada de l’Emissària Reial i seguirà amb la tan esperada Cavalcada de SSMM els Reis d’Orient, un esdeveniment que recorrerà els principals carrers del municipi omplint de màgia i il·lusió els més menuts.

L’alcalde, Salva Torrent, ha convidat la ciutadania a gaudir d’EliaNadal, com un regal, “que promet ser una trobada inoblidable reunint el millor de les tradicions nadalenques amb activitats més modernes i creatives per a tota la família”.