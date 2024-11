Els afectats per la Dana de Picassent reben les primeres ajudes municipals

21 famílies han cobrat els primers 2.000 euros per a béns materials i estris

L’Ajuntament de Picassent ha transferit ja les primeres ajudes per a les famílies afectades per la dana del passat 29 d’octubre.

En el municipi els danys es localitzen principalment al barri de l’Omet, encara que hi ha algun afectat més en diferents zones del terme com la urbanització Sierramar, Morredondo o la Partida de la Pedrera.

En total, els serveis socials han atés 39 famílies a l’oficina municipal de damnificats creades a este efecte, des d’on s’han tramitat les diferents ajudes oferides als afectats.

Abans que s’haguera complit un mes des de la tràgica nit en la qual el barranc de Picassent danyara greument la zona baixa del barri de l’Omet, 21 famílies ja han rebut l’ajuda per a pal·liar la pèrdua de béns materials i estris, havent rebut els primers 2.000 euros d’emergència.

Al costat d’esta línia de subvenció, l’ajuntament també va oferir ajudes per al lloguer de vivendes per a aquelles persones que no podien habilitar la seua vivenda habitual, registrant-se només una sol·licitud fins al moment. En total s’han activat 170.000 euros per a tota mena d’ajudes d’emergència per als afectats.

Des de l’Oficina Municipal per als Damnificats per la Dana s’ha prestat tot tipus de gestions per a les prop de 40 famílies que han sigut ateses per alguna de les treballadores socials, advocada, administratives o psicòleg que la integren. Des d’este servici d’urgència de l’ajuntament s’han tramitat les diferents ajudes de totes les institucions, fent-se un assessorament personalitzat de cadascun dels afectats, així com en el registre i tramitació dels comunicats de danys per a les companyies asseguradores.

A més, l’ajuntament ha creat un servici d’assistència per als nombrosos agricultors que han patit danys en els seus camps per la dana, creant un registre que facilitarà la gestió de les diferents ajudes per al sector. Precisament esta mateixa setmana l’alcaldessa, Conxa García i els regidors d’Agricultura i Hisenda varen mantindre una reunió amb el ministeri d’Agricultura per a avaluar els danys i les ajudes per al camp del municipi.