Els alzirenys i les alzirenyes, enamorats d’Alzira per Sant Dionís

Èxit del primer concurs de Sant Dionís. Prop de 200 dibuixos, més de 50 cartes i cinc mocadores són les xifres d’esta primera convocatòria

“El meu primer amor, la flama que s’encén a dins, l’orgull de dur-te per bandera a tot arreu, i sentir-me teua. Alzira meua; amant, amor, amiga. Quantes històries guardades pels teus carrers, eixos que un dia foren llar i refugi de reis.”

Este és un fragment de la carta d’amor a Alzira escrita per Mireia Moragues i Bartolomé que ha aconseguit el primer premi dels I Premis Sant Donís organitzats pel Servei Alzireny de Promoció del Valencià (Serval) i la Regidoria de Cultura amb motiu del Nou d’Octubre.

El dibuix de la Mare de Déu del Lluch de Gemma Romaguera Peris ha guanyat el guardó de dibuix organitzat entre els i les jóvens dels centres educatius alzirenys. Una altra modalitat del concurs era la de la Mocadorà, la qual ha guanyat un habitual dels guardonats dels concursos, David Bèrnia del Forn Bèrnia al carrer Doctor Just. El segon premi ha sigut per a Salva Llopis, pastisseria d’autor.

En esta tria, el jurat ha comptat amb la figura de Vicente Sancho, membre de la junta directiva del Gremi de Forners de València, qui amb la seua profunda coneixença de l’elaboració i característiques dels tradicionals massapans en forma de fruita i verdura, ha ajudat a valorar les mocadorades presentades des d’un punt de vista professional i conscient.

Sancho ha afirmat que la primera edició dels Premis Sant Donís del Serval “ha estat molt bé, hi ha hagut molt bona participació per a començar i el nivell ha sigut molt bo” i ha remarcat la importància de crear lligams forts entre els diferents forns i pastisseries d’Alzira per tal de potenciar l’ofici i tradicions tan arrelades com la mocadorà de Sant Donís.

La primera edició d’este concurs ha tingut molt bona acollida amb més de 50 textos que mostraven l’amor dels autors i autores cap a la nostra ciutat, 200 dibuixos fets pels i les jóvens dels centres educatius alzirenys i quatre forns de la capital riberenca.

El regidor de Cultura, Israel Pérez, s’ha mostrat orgullós de “l’èxit d’esta primera convocatòria pel que fa al concurs de dibuix i de cartes, ja que ha sigut complicat triar en vista de l’allau de cartes i dibuixos presentats que mostren l’estima a la ciutat, és més, vistes la qualitat i quantitat dels tres concursos fets, hem concedit també accèssits”.

Recordem que en la modalitat de carta i dibuix d’amor alzireny establia dos premis: un primer guardó de 300 € per a la carta i un segon premi de 100 € per al dibuix. En la modalitat de forns s’havien establit dos premis: un primer de 500 euros i un segon de 300 euros. A causa de l’elevada participació i de la qualitat de les propostes, s’han atorgat diversos accèssits en les categories de dibuix i de mocadorà.