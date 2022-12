La Setmana Cultural de la Taronja de Carcaixent continua celebrant les conferències dedicades al producte estrella valencià. La tercera d’elles dedicada a “Exprimint al màxim els beneficis de la taronja” va reunir un gran nombre de públic que omplí l’auditori de les Dominiques de la població.

La carcaixentina, Clara Talens, Enginyera agrònoma, Doctora en Ciència i Tecnologia dels aliments i investigadora del Centre Tecnològic AZTI Tecnalia del País Vasc, va se l’encarregada de posar de manifest la importància de la taronja des d’un punt de vista d’innovació, com també esmentà mesures concretes per tal d’exprimir els seus beneficis, com la conversió de les pells del producte o les cadenes de subministrament i també va suggerir alguns consells per tal de fer una llista de la compra òptima.

A l’esmentada conferència també va acudir Paco Timor, delegat d’AVA ASAJA a Carcaixent, qui va incidir en l’objectiu d’aquesta iniciativa tan important per als agricultors posant en valor la qualitat del producte i el seu cultiu ecològic.

Timor, també va destacar la vent online com a exemple d’una ferramenta de rendibilitat al temps que pot ser efectiva a mitjà termini, sempre que es cree confiança en els mercats nacionals i internacionals.

Carcaixent, bressol de la taronja, posa en valor el producte valencià amb diversos actes i activitats fins el 18 de desembre.