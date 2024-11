El Consorci de Bombers de València continua avançant en els treballs de recuperació de la normalitat en el clavegueram dels municipis afectats per la DANA.

Alguns d’aquestos treballs en els últims dies s’han dut a terme a Picanya i Sedaví, tant per part dels bombers com de les brigades forestals.

Es tracta d’una de les màximes prioritats de l’ens provincial en aquesta fase de recuperació, quan ja es compleixen tres setmanes de la tragèdia.

No obstant, des del Consorci llancen un missatge de calma de cara a pròximes pluges.

D’altra banda, els bombers de la Diputació de València continuen buscant víctimes de la DANA, una tasca que es realitza en coordinació amb tots els cossos d’emergència i seguretat disponibles.

Recordem que el Consorci compta amb un lloc de comandament principal en Paiporta i diferents punts secundaris escampats arreu de la província. En l’Horta Sud, la zona actualment amb major afecció per densitat de població, el Consorci compta amb cinc llocs de

Els bombers continuen amb la cerca de víctimes i la neteja del clavegueram tres setmanes després de la DANA

El Consorci de Bombers de València continua avançant en els treballs de recuperació de la normalitat en el clavegueram dels municipis afectats per la DANA. Alguns d’aquestos treballs en els últims dies s’han dut a terme a Picanya i Sedaví, tant per part dels bombers com de les brigades forestals.

Es tracta d’una de les màximes prioritats de l’ens provincial en aquesta fase de recuperació, quan ja es compleixen tres setmanes de la tragèdia.

No obstant, des del Consorci llancen un missatge de calma de cara a pròximes pluges.

D’altra banda, els bombers de la Diputació de València continuen buscant víctimes de la DANA, una tasca que es realitza en coordinació amb tots els cossos d’emergència i seguretat disponibles.