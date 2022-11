Quart de Poblet afronta els últims dies de la Setmana de la Infància amb una agenda repleta d’actes que complementen als que s’han anat celebrant durant aquesta setmana. Així, i amb l’objectiu de fomentar la passió per la lectura dels xiquets i les xiquetes, la biblioteca municipal acull aquesta vesprada un taller d’animació lectora dirigit a menors d’entre dos i set anys. D’altra banda, i amb la mateixa fi, demà divendres el torn serà per a aquells i aquelles d’entre huit i onze anys amb la proposada Fuita Room “L’enigma literari”.

Així mateix, els més xicotets i les més xicotetes prendran el carrer literalment amb activitats a l’aire lliure, com “La infància pren el carrer”, el divendres, a les 16.30 hores, en la zona entre la biblioteca i el metre de Quart de Poblet, o la gran festa de l’esport per als nascuts i les nascudes entre 2011 i 2016, el dissabte de 10.00 a 12.30 hores, en el pavelló cobert municipal i les pistes exteriors.

Altres propostes per a mateixa jornada, seran el trivial gegant i espectacle de màgia, de 10.30 a 14.00 hores, al parc de Molí d’Animeta o el soterrament de la càpsula del temps, plantació i inauguració del jardí del Consell Municipal de la Infància i l’Adolescència, d’11.45 a 12.45 hores, també en el mateix parc.

A més, a la Sala de Comissions de la Mancomunitat del Barri del Crist, se celebrarà el Fòrum Jove a les 18.30 hores. En ell, la joventut estarà convidada a participar i comentar les seues iniciatives i necessitats amb les regidories del Barri.

El diumenge, l’auditori Vaig moldre de Vila acull la sessió de cinema infantil amb la passada de la reeixida pel·lícula “DC, lliga de Supermascotas” a les 18.00 hores.

No obstant això, el cap de setmana oferirà més opcions per a tots els gustos. L’agenda de la Casa de la Cultura per al divendres arranca amb la inauguració de l’exposició “Aigua neta, Premis EMSHI”, en la qual es mostren els treballs guanyadors de la primera edició dels premis de Periodisme, Fotografia i Poesia de l’Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics. La cita serà a les 18.30 hores, mentre que per a les 19.00 hores, s’ha programat la projecció del documental “Afusellats”, que tracta sobre els afusellaments del règim franquista en la paredassa de Paterna. El toc musical estarà marcat pels tradicionals concerts de les festes en honor a Santa Cecilia. L’Orquestra de l’Agrupació Musical l’Amistat oferirà el seu concert el divendres, a les 20.00 hores, a l’auditori Vaig moldre de Vila. El dissabte serà el torn de la Societat Artístic-Musical la Va unir, que farà el propi amb el concert “An American Style”, en el qual presentaran als seus nous músics, a les 20.00 hores a l’auditori. Aquest mateix dia, l’Associació del Barri del Crist oferirà el seu a les 20.30 hores en la Sala d’actes de la Mancomunitat, precedit per una cercavila a les 19 hores.