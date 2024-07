Els “Conciertos de Viveros 2024” arriben a la recta final amb WOS, Gilberto Santa Rosa, Carlos Vives, El Arrebato, Julieta Venegas i Revolver

El cicle encara la seua tercera i última setmana amb propostes de hip hop, salsa, música llatina, flamenc pop i pop rock en Jardins de Vivers

Prop de 30.000 assistents han assistit fins al moment als concerts programats des de principis de juliol i que, al costat d’estos últims, sumaran 17 jornades de música a l’aire lliure

La programació completa i les entrades es troben a la disposició del públic en la web com

Els “Conciertos de Viveros 2024”, després d’acomiadar la seua segona setmana amb el ple absolut de la banda britànica The Cult, arriben a la seua recta final amb la tercera i última setmana que donarà inici este dimarts, 16 de juliol, amb les actuacions de WOS i La Plata; Gilberto Santa Rosa (17 de juliol); Carlos Vives (18 de juliol); El Arrebato (19 de juliol); Julieta Venegas i Mercedes Cañas (20 de juliol); per a finalitzar amb Revolver (23 de juliol).

En esta edició, 26 artistes i 17 jornades han donat forma a esta proposta d’oci nocturn i a l’aire lliure emmarcada dins de la Gran Fira de València i organitzada per la Regidoria de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de València.

Sergio Dalma, Luz Casal, Niña Pastori, Los Zigarros, Taburete, Camela, India Martinez, Beret, Antoñito Molina, Pablo López i els esmentats The Cult, entre altres, han fet gaudir ja a prop de 30.000 assistents.

Així, l’escenari de Vivers rebrà en la nit d’este dimarts, 16 de juliol, a WOS i al grup valencià La Plata. Wos, el nom real del qual és Valentín Oliva, és un reconegut artista argentí de música urbana, rap i freestyle. La Plata va nàixer amb la intenció d’agitar l’escena rock’n’roll i punk valenciana de fa ja huit anys, fent una mescla de melodies indie, una estètica nostàlgica synthwave, l’agressivitat del punk i els ritmes enèrgics del hardcore. Actualment estan preparant el que serà el seu tercer LP, que vindrà acompanyat d’una gira amb la qual viatjaran per tota la península.

Per al dimecres, 17 de juliol, l’icònic cantant porto-riqueny Gilberto Santa Rosa, conegut com “El Caballero de la Salsa”, prendrà el relleu musical. La seua veu i estil han deixat una marca indeleble en la música llatina, especialment en el gènere de la salsa. Ha llançat nombrosos àlbums aclamats per la crítica i ha guanyat múltiples premis Grammy i Latin Grammy al llarg de la seua carrera.

El dijous, 18 juliol, l’astre de la música colombiana en el món, Carlos Vives, arriba a Vivers amb la seua nova gira, “El Rock De Mi pueblo Vive”, una festa musical per a celebrar el so colombià que va crear fa més de 30 anys. El seu nou tour és un homenatge al moviment que va gestar en els anys 90 i amb el qual va liderar a una nova generació de músics i artistes que van seguir la seua petjada.

Amb la finalitat de setmana, Vivers s’inunda d’aires flamencs amb El Arrebato, que actuarà divendres 19. Este destacat cantant i compositor espanyol és conegut pel seu estil fresc i autèntic en el flamenc pop. Amb una carrera que abasta més de dos dècades, El Arrebato ha conquistat els cors de milions de fans a tot el món.

Per part seua, la mexicana Julieta Venegas, que fusiona pop, rock i música llatina delectarà al públic valencià el dissabte 20 de juliol. Amb una carrera que abasta més de dos dècades, ha deixat una petjada indeleble en l’escena musical internacional. Venegas presentarà el seu últim disc d’estudi, “Tu historia”, publicat després de set anys de silenci discogràfic. També es pujarà a les taules de l’escenari de Vivers eixa mateixa nit la cantant Mercedes Cañas, amb els seus temes a mig camí entre el pop pegadizo i la música d’arrel.

Finalment, els “Conciertos de Viveros 2024” abaixaran el teló el dimarts, 23 de juliol, amb Regirar i el seu “Playlist”, el tretzé disc d’estudi que Carlos Goñi presenta com un àlbum de versions d’artistes que actualment li inspiren i que ha volgut portar al seu terreny musical.

Tota la informació de “Conciertos de Viveros 2024” i les entrades estan disponible en la web www.conciertosdeviveros.com.