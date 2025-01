Els efectes de la DANA en la salut mental de la població damnificada poden prolongar-se durant 3 o 4 anys

En la tercera sessió de la Comissió no Permanent sobre la DANA, experts de diferents àmbits, com la psiquiatria.

Les infraestructures i l’anàlisi econòmica, han aportat els seus coneixements i experiències sobre els efectes de la riuada del passat 29 d’octubre de 2024.

Rafael Tabares, psiquiatre i catedràtic de la Universitat de València, ha destacat que els efectes en la salut mental de la població afectada per la DANA no només es prolongaran durant els pròxims mesos, sinó que, segons les evidències, es poden allargar entre 3 i 4 anys.

A més, ha subratllat que aquesta crisi afectarà no només els trastorns mentals, sinó també les expectatives de les persones, fent necessari reforçar les estratègies de prevenció.

Tabares ha explicat que l’increment del canvi climàtic ha multiplicat els fenòmens climatològics extrems, amb un augment de les precipitacions extremes que repercuteix directament en la salut física i mental de les persones. El psiquiatre ha advocat per millorar els sistemes d’alerta primerenca, ja que només un 65% dels països disposen de mecanismes per a alertar de desastres naturals, mentre que un 10% tenen sistemes per a fer-ho en relació amb els problemes de salut mental i social.

També ha parlat sobre la hipersensibilització de la societat per l’exposició continuada a crisis com la crisi econòmica, la pandèmia i la DANA, que poden generar efectes traumàtics en la població, especialment si les polítiques governamentals no són eficaces en la seva resposta.

En un altre àmbit, Félix Francés, catedràtic de la Universitat Politècnica de València, ha explicat que la riuada va ser provocada per una crescuda fulminant de la conca d’un barranc que es va desbordar. Francés ha proposat solucions basades en la naturalesa per reduir la vulnerabilitat en futures inundacions i ha presentat un Pla Estratègic de Gestió del Reg d’Inundació de l’Horta Sud.

José Manuel Pastor Monsalvez, catedràtic d’Anàlisi Econòmica a la Universitat de València, ha parlat de l’impacte econòmic de la DANA, que es tradueix en una caiguda significativa de les vendes i una pèrdua de capital productiu estimada en 17.000 milions d’euros. Pastor ha remarcat que, per a superar aquesta crisi, serà necessari un esforç més contundent per part de l’Estat i una cooperació més estreta entre el govern central i l’autonòmic.

Finalment, Antonio Turiel, científic de l’Institut de Ciències de la Mar del CSIC, ha alertat sobre l’impacte accelerat del canvi climàtic i la necessitat de conscienciar la societat dels riscos que comporten els desastres naturals. Turiel ha defensat l’alternativa del decreixement per mitigar la crisi ambiental i ha ressaltat la importància de millorar els sistemes d’alerta i les capacitats de resposta davant d’emergències.