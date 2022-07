Benidorm part amb reserves del 87%, el litoral de Castelló compta amb un 84,57% de reserves, el litoral de València un 77,37%, el litoral d’Alacant un 77,84 i la ciutat de València preveu un 75%



Francesc Colomer destaca que aquestes previsions demostren que “estem en la senda de la recuperació”

La previsió d’ocupació mitjana per als hotels del litoral de la Comunitat Valenciana per a el mes vinent d’agost parteix d’un 81,69%, la qual cosa suposa un increment de 15,9 punts respecte a la inicialment prevista a l’agost 2021. Així es desprén del sondeig realitzat per Turisme Comunitat Valenciana a una mostra representativa d’establiments hotelers de la Comunitat.

Davant aquestes dades, el secretari autonòmic de Turisme, Francesc Colomer, ha explicat que les previsions mostren que “hi ha dinamisme en el sector” i demostren que “estem en la senda de la recuperació”, i ha afegit que “són un bon símptoma de la fidelitat dels turistes” cap al destí Comunitat Valenciana.

Colomer ha assenyalat que “aquestes dades reflecteixen clarament la recuperació del sector”, ja que mostren 16 punts més que a l’agost de 2021 “que no va ser un mal mes”. A més, ha recalcat que “es tracta d’unes previsions sobre les reserves tancades”, a les quals caldria afegir les reserves d’última hora, que “sempre influeixen”.

Així, ha remarcat que a dos dies d’iniciar-se el mes d’agost “els hotels ja compten amb més del 80% d’ocupació” i les previsions en càmpings i apartaments “són també molt positives”.

Les dades del sondeig mostren que els hotels del litoral de Castelló preveuen aconseguir un 84,57%, la qual cosa suposa un increment d’11 punts respecte a agost 2021. Per al litoral de València la previsió inicial d’ocupació estimada és del 77,37%, la qual cosa suposa un increment de 21,4 punts enfront d’agost 2021. A més, per als hotels del litoral d’Alacant, sense incloure Benidorm, s’estima una ocupació del 77,84%, la qual cosa implica 9,1 punts més que en la prevista a l’agost de 2021.

Per part seua, per als hotels de Benidorm, s’estima una previsió d’ocupació de 87%, la qual cosa suposa 22 punts per damunt del mateix mes de l’any anterior. I la previsió estimada per a la ciutat de València, xifrada en un 75%, suposa, 14,8 punts per damunt del mateix mes de l’any anterior.

A més, l’enquesta mostra que els hotels de l’interior de la Comunitat Valenciana preveuen una ocupació del 65,8% el mes d’agost, el que suposa un increment de 24,3 punts enfront del mateix mes de 2021.

Per províncies, a l’interior de Castelló la previsió d’ocupació per places se situa en el 69,34%, la qual cosa suposa un increment de 17,8 punts respecte a agost 2021. A l’interior de València la previsió és del 72,82%, amb un increment de 40,5 punts interanuals. Mentre que per a l’interior d’Alacant s’estima una previsió del 51,07%, la qual cosa suposa un increment respecte a agost de 2021 de 6,8 punts.

Previsió en càmpings i apartaments

Respecte a altres modalitats d’allotjament, cal destacar que els càmpings del litoral de la Comunitat Valenciana parteixen per a aquest mes amb una ocupació del 95% en el cas de les cabanyes i del 85% per a les parcel·les, la qual cosa suposa un creixement interanual del 5 i 10% respectivament.

Per part seua, els apartaments turístics situen la seua previsió per a aquest mes d’agost superior al 86,8%, un 15,9% més respecte a les previsions d’agost de 2021. Per províncies, el litoral de Castelló parteix amb una previsió en apartaments del 93,12%, un 11% més que l’any anterior; el litoral de València se situa en el 84%, un 4% més que a l’agost de 2021 i el litoral d’Alacant, sense comptar Benidorm, preveu el 86,14%, un 13,5% més que a l’agost del passat any.

A més, la previsió d’ocupació dels apartaments turístics del destí Benidorm se situa en un 85%, 40 punts percentuals més que les previsions de l’any anterior.