Els joves hipopòtams de BIOPARC fascinen amb els seus jocs subaquàtics en un aquari de 300.000 litres

BIOPARC València destaca per la seva integració de Serena, la nova femella, en la conservació del hipopòtam comú

BIOPARC València sorprén als visitants amb una espectacular visió subaquàtica de dos joves hipopòtams jugant en un gran aquari de 300.000 litres, una experiència única a Espanya.

Aquesta imatge es pot contemplar en la reproducció dels ecosistemes africans, on els hipopòtams conviuen amb peixos tropicals.

La integració exitosa de la nova femella, Serena, destaca el compromís de BIOPARC amb la conservació d’espècies amenaçades com el hipopòtam comú, catalogat com “vulnerable” per la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura.