Els majors de Benifaió participen en un taller per a exercitar la memòria i analitzar les emocions

El taller de “Gent Gran” organitzat pel departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Benifaió ha començat aquesta setmana amb un gran èxit de participació.

Un bon nombre de veïns i veïnes del municipi han tornat a sumar-se a aquesta iniciativa, que s’ha consolidat com una cita esperada en la programació anual.

Aquest taller, que es va posar en marxa el 2023, ha anat creixent en popularitat any rere any. En 2024, l’alta demanda va obligar a oferir dos grups, i enguany s’ha ampliat encara més l’oferta per a donar cabuda a totes les persones interessades, segons ha explicat el departament organitzador.

Objectius del taller

La regidora de l’àrea, Bibiana Piles, ha destacat els objectius d’aquest projecte:

Analitzar les emocions que sorgeixen entre la gent gran.

Treballar la memòria amb activitats específiques.

Fomentar activitats grupals que generen sinergies i promoguen la complicitat entre els participants.

Inscripció oberta

Des del departament de Serveis Socials informen que encara queden places disponibles per al nou grup creat enguany. Les persones interessades poden formalitzar la seua inscripció escanejant el codi QR que apareix al cartell informatiu.

Aquesta iniciativa es reafirma com una proposta valuosa per al benestar emocional i social de la gent gran de Benifaió.