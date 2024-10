Els majors de Burjassot es mantenen actius gràcies al Programa Fortafrail

La Regidoria de Majors, dirigida per Mª Ángeles Navarro, vol que les persones majors de Burjassot es mantinguen actives i puguen practicar qualsevol tipus d’exercici, físic adaptat a les seues necessitats físiques i a la seua edat.

Per aquest motiu, i per segon any, apostarà per l’envelliment actiu posant en marxa, per a persones majors de 65 anys, el Programa Fortafrail, un programa d’exercici físic personalitzat que tindrà lloc, dos dies a la setmana, durant cinc mesos.

Per a explicar en què consisteix Fortafrail, la Regidoria ha organitzat una xarrada d’accés lliure el divendres 18 d’octubre, a les 10.00 hores, en la Vila del Pilar, en la qual les persones interessades rebran tota la informació rellevant.

Aquest nou projecte està pensat per a persones majors de 65 anys, a les quals els costa fer coses quotidianes com alçar-se d’una cadira, posar-se les sabates o agafar una botella d’aigua, però encarta poden fer-les. L’objectiu d’este programa és revertir eixa fragilitat i evitar una futura dependència.

El projecte està dut a terme per la Fundació Gesmed, la Diputació de València i l’Ajuntament de Burjassot.