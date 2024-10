Els Mercats Municipals de Russafa i Cabanyal comptaran amb sala de lactància

L’alcaldessa ha fet este anunci durant la visita al macrotaller de lactància materna “que ha realitzat per a transmetre a la ciutadania que la infància es troba en el centre de les polítiques municipals”

L’objectiu del govern local és obrir estes sales en altres mercats, així com a la casa consistorial i les dependències de Tabacalera

María José Catalá destaca altres iniciatives com l’ajuda de 300 euros que l’Ajuntament entregarà a partir de gener als nounats

L’Ajuntament habilitarà sales de lactància en els Mercats Municipals de Russafa i el Cabanyal. Estos espais comptaran amb seients, canviador i el material necessari “perquè les mares lactants puguen criar els xiquets de bolquer en un ambient tranquil i en un lloc segur en què guardar les seues pertinences”. Ho ha anunciat hui l’alcaldessa de València, María José Catalá, durant la seua visita al macrotaller de lactància materna organitzat a l’aire lliure, enfront de la porta de Maternitat de l’Hospital Clínic, amb motiu de la Setmana Europea de la lactància materna, “per a visualitzar esta forma natural d’alimentar i promoure la salut materninfantil”.

L’alcaldessa, que ha volgut visitar este taller “perquè la infància es troba en el centre de les polítiques municipals”, ha manifestat que “l’actual govern local és molt conscient de la importància i transcendència de la lactància materna”. “I per això –ha ressaltat- en 2025 continuarem habilitant noves sales per a afavorir-la”. Concretament, s’adaptaran a tal fi espais disponibles en altres mercats, així com a la casa consistorial i en les dependències municipals de Tabacalera, “per qualsevol mare que es trobe pel seu entorn i ho necessite”.

Entre altres iniciatives que l’Ajuntament ha posat en marxa per a ajudar a les famílies en la criança dels seus fills, l’alcaldessa ha destacat l’ajuda de 300 euros que l’Ajuntament entregarà a partir de gener als nounats.

D’altra banda, María José Catalá, que ha agraït “la labor dels professionals sanitaris i voluntaris que fan possible trobades com la que hui s’ha celebrat a València”, ha posat l’accent en “el gran potencial que té la ciutat en matèria sanitària”.

“València compta amb centres sanitaris de referència i un capital humà de primer orde, i és pionera en la protecció de la salut materninfantil, ja que la primera Unitat d’atenció especialitzada a la lactància que es va obrir a Espanya, en el sistema públic de salut, està a València i ha complit el seu 10é Aniversari”, ha afirmat.

Precisament, esta unitat de l’Hospital Universitari Doctor Peset, que durant esta dècada ha oferit assistència a quasi 15.000 famílies, rebrà dilluns la Medalla de Bronze de la Ciutat. L’alcaldessa entregarà i imposarà esta distinció en un acte solemne que se celebrarà en l’Hemicicle Municipal, en el marc de la festa del Nou d’Octubre.

En el macrotaller de lactància, impulsat pel Departament de Salut València-Clínic-Malva-rosa, al costat de les matrones dels centres de salut i consultoris, han participat hui mares, bebés, familiars i professionals sanitaris de 17 tallers de lactància situats en diferents centres de salut de la ciutat. També han assistit representants de l’Associació Amamanta.

L’alcaldessa ha manifestat que “este tipus de tallers configuren una xarxa de suport fonamental, creen un espai on s’intercanvien experiències entre mares i contribuïxen al fet que situacions relacionades amb la lactància materna, que en un principi poden resultar complexes, es convertisquen en una cosa senzilla i natural”.

Per part seua, la directora d’infermeria d’Atenció Primària, Cintia Borja, ha agraït “la presència de l’alcaldessa, perquè la implicació de les administracions en el foment de la lactància materna és fonamental, i el suport als professionals que duen a terme esta labor social”.