Els Moros i Cristians de Catarroja s’estrenen com a Festa d’Interés Turístic Provincial

Catarroja ha viscut un cap de setmana intens amb la programació de les seues Festes Majors i Patronals en honor a Sant Miquel.

El pregó de La Glòria va donar el tret d’eixida a les festes de Moros i Cristians, que s’estrenen enguany com a Festa d’Interés Turístic Provincial, una denominació que posa en valor la seua rellevància com a tradició pròpia valenciana.

Este títol honorífic reconeix les tradicions i el treball de totes les persones que fan que esta celebració siga possible i que cada any arribe a tots els carrers de Catarroja, fent gaudir a grans i menuts.

El dia de Glòria, els gloriers i les gloriers, en representació de les huit filaes mores i cristianes del poble, desfilaren en romeria pels carrers de la població pregonant l’inici de la Festa fins arribar a la plaça Major, on es va fer l´’hissat de banderes.

Seguidament, es va donar pas a la interpretació conjunta del Himne Fester “Catarroja creu i lluna” a càrrec de la Societat Musical l’Artesana, així com a la presentació del CD “*Concert de Música Festera. La Festa dels Moros i *Cristians”.

En les festes Majors de Catarroja, els Moros i Cristians són una part clau i essencial. Hi ha molta gent implicada i els veïns i veïnes ho viuen amb emoció i expectació cada mes de setembre

Amb actes i activitats per a tots els públics, la localitat viu unes setmanes plenes de devoció, tradició, cultura, música i gastronomia.