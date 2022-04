La principal novetat del pla biennal és la reducció de la burocràcia amb la possibilitat que siguen els tècnics locals els qui visen els projectes.

Els municipis de L’Horta Sud rebran 16.571.932 euros de la Diputació de València en el marc del Pla d’Inversions 2022-23. Per municipis, Mislata, Aldaia i Xirivella superen el milió d’euros en un pla inversor que inclou a la Mancomunitat de L’Horta Sud amb 471.000 euros.

A aquesta quantitat caldrà sumar la que reba Torrent que, a l’ésser una ciutat de més de 50.000 habitants, té una convocatòria especial.



La Diputació de València ha presentat aquest dilluns, davant més de 200 alcaldes i alcaldesses de la província, la proposta de Pla d’Inversions per a enguany i el pròxim, amb una dotació de 140 milions d’euros que reforça l’aposta per l’autonomia municipal i la liquiditat que necessiten els ajuntaments per a millorar infraestructures i serveis.

Després de l’experiència dels últims anys, la principal novetat del pla biennal és la reducció de la burocràcia amb la possibilitat que siguen els tècnics locals els qui visen els projectes amb la finalitat d’agilitar la tramitació i posterior execució de les obres.



En la fórmula per a repartir aqueixes ajudes és novetat els incentius per als ajuntaments que compten amb plans d’igualtat municipals, paratges naturals i zones verdes, criteris que se sumen a uns altres ja inclosos en el pla com la taxa de desocupació, l’existència de nuclis històrics amb valor patrimonial o l’esforç fiscal dels consistoris.



Els criteris que justifiquen les quantitats finals incloses en la proposta de Pla d’Inversions de la Diputació, amb una part fixa, prorratejada de manera equitativa entre els 264 ens locals, que suposa al voltant d’un 35% dels 140 milions d’euros. A més, un altre 30% de l’ajuda es concedeix en funció de la població i el 10% segons la superfície.

La resta de la quantitat assignada a cada ajuntament depén de criteris com el cost per la prestació de serveis públics; la posada en marxa de plans de mobilitat sostenible; i l’existència de plans d’igualtat i zones verdes municipals, de la valoració de les quals depén un 5% i un 2% respectivament de l’aportació final a cada població. Una altra de les novetats és que els consistoris podran destinar fins a un 1,25% de la quantitat que reben a l’elaboració d’un pla antifrau, de caràcter voluntari.

