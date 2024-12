Els museus municipals fan les maletes i es desplacen a les pedanies afectades per la Dana

La Delegació de Cultura organitza el campament urbà nadalenc ‘Museus Viatgers’ per a xiquets i xiquetes de 6 a 14 anys a Castellar-l’Oliveral

La Delegació de Cultura de l’Ajuntament de València ha organitzat una sèrie d’activitats per a la gent menuda de les pedanies afectades per la Dana, amb motiu de les vacances de Nadal.

El programa ‘Museus Viatgers’ naix amb la idea d’acostar els museus municipals a xiquets i adolescents del Forn d’Alcedo, la Torre i Castellar-l’Oliveral a través d’activitats com a ‘Arqueòlegs per un dia’, ‘Toca toca fòssils’, ‘La Llotja, la veu de la pedra’, ‘Saturnàlia, una festa amb molta llum’, ‘Un fòssil, un adorn nadalenc?’, ‘Benlliure, original o falsificació?’ i diversos jocs nadalencs. L’objectiu del campament de Nadal és que siga un alé d’aire fresc per als menors que han patit els efectes de les graves inundacions.

El campament ‘Museus Viatgers’ s’ha organitzat en tres torns:

Primer: 21, 22 i 23 de desembre de 2024.

Segon: 26, 27 i 28 de desembre de 2024.

Tercer: 2, 3 i 4 de gener de 2025.

Els tallers es desenrotllaran en dos espais de treball habilitats a Castellar-l’Oliveral: la sala d’usos múltiples de l’Alcaldia pedània (Carrer Poetessa Leonor Perales, 6) i el Poliesportiu de Castellar-Oliveral (Carrer Dr. Ricardo Aparici s/n). Cadascun dels torns compta amb 60 places. Per a participar en les activitats és necessari inscriure’s prèviament a través del formulari en línia https://forms.gle/BznN8tPgJQpuULE19

Les reserves s’assignaran por rigorosa orde de llegada fins a completar l’aforament. Una vegada rebuda la inscripció, es farà un seguiment i es contactarà amb cada participant per a informar-lo de la confirmació de la plaça o del seu lloc en llista d’espera. Un menor només podrà participar en un dels tres torns per a donar cabuda al major nombre de persones. Igualment, es recorda que no s’admetran reserves telefòniques. No obstant això, les famílies que tinguen algun problema tècnic per a completar el formulari poden telefonar al 695 500 290 i rebran l’ajuda corresponent.

Cada jornada estarà dedicada a un museu o espai patrimonial de la ciutat de València, com el Museu de Ciències Naturals, la Casa-Museu Benlliure, la Llotja de la Seda i les ruïnes del Palau Real. La Delegació de Cultura traslladarà els recursos dels museus per a poder gaudir de les activitats sense necessitat de desplaçar-se. D’esta manera es motiva als xiquets a una visita futura a estos espais culturals.

Es tracta de tallers d’investigació, de manipulació i de caràcter artístic que permetran als seus participants conéixer millor el patrimoni de la ciutat de València. Les activitats pròpies dels museus es realitzaran a la Sala d’usos múltiples de l’Alcaldia pedània de Castellar-l’Oliveral i es combinaran amb dinàmiques, jocs grupals i activitats esportives que es duran a terme al pavelló cobert.

El campament ‘Museus Viatgers’ inclou l’assistència d’un equip d’educadors especialitzats, materials, recursos i tot el necessari per a assegurar el benestar dels participants, que rebran aperitius salats i dolços, un suc i una botella d’aigua. El trasllat dels menors des de la Sala d’usos múltiples al pavelló es durà a terme amb la supervisió del personal educador.

El personal encarregat de l’organització recomana a les famílies participants que els xiquets acudisquen amb roba còmoda i calçat preferiblement esportiu, la fotocòpia de la targeta sanitària (SIP), l’autorització degudament emplenada pels pares o tutores en cas que el menor abandone el campament sense companyia d’un adult responsable (en el cas de majors de 12 anys) i una botella d’aigua amb el nom marcat perquè el personal monitor puga omplir-la segons les necessitats.