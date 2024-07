L’executiu valencià ha oficialitzat la remodelació del Consell en l’acte de presa de possessió dels nous membres que ha tingut lloc al Palau de la Generalitat Valenciana.

La nova estructura elimina una vicepresidència, quedant únicament Susana Camarero com a vicepresidenta primera i consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge.

Per la seua banda, Salomé Pradas passa a assumir la conselleria de Justícia i Interior, quedant la conselleria de Medi Ambient en mans de Vicente Martínez, fins ara diretor general de Costes en aquest departament. Entre les noves incorporacions, també Miguel Barrachina, que assumirà la conselleria d’Agricultura. Així, les competències en Cultura passen a la conselleria d’Educació i Esport queda adscrit directament a Presidència.

Durant el seu discurs, el president ha destacat que el nou Consell “és un exemple de continuïtat i futur” i “una garantia d’estabilitat”.

Així mateix, Mazón ha reafirmat l’aposta per afrontar grans reptes com la immigració, el finançament, el dèficit hídric o les infraestructures clau per garantir la competitivitat del territori i seguir creant ocupació.