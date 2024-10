Els pous d’ AVA-ASAJA demanen a la Conselleria consensuar les polítiques hídriques en representar el 75% de les aigües subterrànies

L’Associació exigeix un major estudi de les disponibilitats i connexions d’aigües, modernitzar regadius, facilitar panells solars i rebaixar el preu de la energí

L’Associació de Pous de Reg i Usuaris d’Aigües Subterrànies de la Comunitat Valenciana va sol·licitar hui al conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, que tinga en compte les seues reivindicacions, a l’hora de negociar i consensuar les polítiques en matèria hídrica, en representar aquesta entitat el 30% del regadiu autonòmic i fins al 75% de les aigües subterrànies.

El conseller, al costat del secretari autonòmic d’Agricultura, Vicente Tejedo, va mantindre una trobada amb la junta directiva d’aquesta associació i el comité executiu de l’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) de la qual emana.

Amb 778 associats, dels quals 118 són pous particulars i 660 entitats de reg (Comunitats de Regants, SATs, Societats Civils Particulars, Societats de Regs, Tancats de l’Albufera, etc.), l‘Associació de Pous de Reg i Usuaris d’Aigües Subterrànies de la Comunitat Valenciana aglutina a més de 130.000 regants en una superfície de 88.000 hectàrees, gestiona al voltant de 40 hm³ de volum anual, consumeix 230.000 MWh d’energia a l’any i genera 800 llocs de treball directes i més de 4.000 indirectes. A nivell nacional forma part de l’Associació Espanyola d’Usuaris d’Aigües Subterrànies.

El president de l’entitat, Cristóbal Aguado, va subratllar que “l’objecte de crear les associacions autonòmica i nacional va respondre a la percepció d’una falta d’interlocució entre les administracions i les entitats de reg d’aigües subterrànies, enfront de la desproporcionada representativitat que s’ha atorgat tradicionalment a les aigües superficials”. Amb tot, Aguado va afegir que “tant els representants d’aigües subterrànies com d’aigües superficials només tenen competència sobre la bona gestió i administració de l’aigua, i no de la política hidrològica agrària que és competència de les organitzacions professionals agràries, una confusió que persisteix fins i tot hui dia”.

La Sectorial d’Aigües i Pous de Reg existeix des de la creació de AVA-ASAJA en 1977. És en 1999 quan des de AVA-ASAJA i, prenent com a base la Sectorial d’Aigües i Pous de Reg, es crea l’Associació de Pous de Reg i Usuaris d’Aigües Subterrànies de la Comunitat Valenciana, com un instrument específic de reivindicació, interlocució i servei a les entitats de reg associades, i tant és així que el president de AVA-ASAJA presideix també aquesta Associació.

Reivindicacions

L’Associació exigeix una major inversió per al coneixement de la xarxa de masses subterrànies, les connexions que existeixen entre elles, així com estudiar la relació entre les aigües subterrànies, les aigües superficials i els aiguamolls; facilitar l’accés i la tramitació de les ajudes de modernització de regadius; afavorir els permisos i llicències de panells solars; i mesures per a disminuir el preu de l’energia elèctrica com implantar la doble modificació anual de les potències elèctriques en menys de 12 mesos, establir un preu de kWh agrari o rebaixar impostos en els peatges.

Així mateix, AVA-ASAJA agrega altres demandes com possibilitar el reg de suport a tot cultiu perenne del secà valencià, la qual cosa exigeix d’un estudi rigorós de les disponibilitats reals de recursos hídrics, tenint en compte una major reutilització d’aigües depurades, un redimensionament dels cabals ecològics, noves infraestructures d’emmagatzematge i conducció d’aigua, i recàrrega d’aqüífers.