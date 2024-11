Els Premis Literaris Ciutat d’Alzira s’ajornen sense data davant la magnitud de la tragèdia provocada per la DANA

El lliurament tindrà lloc probablement al desembre i es manté la Fila 0 per a recaptar fons per als damnificats

L’Ajuntament d’Alzira i Edicions Bromera han decidit ajornar la gala de lliurament dels Premis Literaris Ciutat d’Alzira, arran de la gravetat de la tragèdia provocada per la DANA, fins a una data a determinar, previsiblement al mes de desembre. Per a aquelles persones que vulguen col·laborar amb els afectats, s’ha habilitat una Fila 0 per a recaptar fons, els quals es destinaran íntegrament a Creu Roja per a donar suport a les víctimes.

La prioritat actual és oferir assistència humanitària a les persones i comunitats més afectades. Per aquest motiu, s’ha decidit transformar aquesta celebració cultural en una iniciativa solidària, donant-li un enfocament de suport i ajuda a la reconstrucció.

“No tenim l’ànim per a celebracions”, ha explicat l’alcalde, Alfons Domínguez. “Esta DANA ens uneix a tots, continuem mostrant la nostra solidaritat amb els pobles veïns i esperem que els assistents a esta cita cultural, que se celebra des de fa 36 anys, se sumen a esta iniciativa solidària a benefici dels damnificats”

A més, Edicions Bromera ha iniciat converses amb la Diputació de València i la Direcció General de Cultura per coordinar la donació de llibres a biblioteques i escoles de les zones afectades. Després de la fase d’assistència immediata, s’avaluaran les necessitats concretes per impulsar aquesta acció solidària amb l’objectiu de contribuir a la recuperació dels espais culturals i biblioteques de les localitats més perjudicades. El seu director general, Bernat Bataller, ha volgut remarcar que “es tracta d’una ajuda inicial per a les poblacions més afectades però que en cap cas pot substituir a les necessàries línies de suport que hauran d’arribar al sector”.