Els primers 600.000 euros d’ajudes de la Fundació Amancio Ortega arriben als afectats per la DANA a Benetússer

L’Ajuntament de Benetússer ha començat a distribuir les ajudes de la Fundació Amancio Ortega destinades a pal·liar els efectes de la DANA del passat octubre.

En aquesta primera remesa, 96 persones ja han rebut un total de 628.000 euros, amb ajudes que oscil·len entre els 1.000 i els 10.000 euros.

Ajudes per a habitatges, comerços i vehicles de treball

Segons les bases publicades la setmana passada, l’Ajuntament va establir tres línies d’ajudes:

Fins a 7.000 euros per a persones amb habitatges afectats. 3.000 euros per a comerços amb danys en les instal·lacions. Suport econòmic per a aquells que han perdut el seu vehicle de treball, la seua principal font d’ingressos.

El termini per a sol·licitar aquestes ajudes finalitza el 16 de gener de 2025, i es poden tramitar a través de la seu electrònica municipal o presencialment a l’Ajuntament. Fins ara, s’han registrat 837 sol·licituds, de les quals 96 ja han sigut gestionades i abonades.

Compatibilitat i transparència

El llistat de les persones beneficiàries es pot consultar al tauler d’anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament. A més, aquestes ajudes són compatibles amb altres subvencions gestionades tant per la Generalitat Valenciana com pel Govern d’Espanya, assegurant una cobertura més gran per als afectats.

El servei municipal de secretaria continua treballant per a tramitar la resta de sol·licituds, amb l’objectiu de distribuir els 5 milions d’euros donats per la Fundació Amancio Ortega.

Un suport clau per a la recuperació

Amb aquestes ajudes, Benetússer fa un pas endavant en el procés de recuperació de les persones i comerços afectats per la DANA. La gestió ràpida i la compatibilitat amb altres ajudes garanteixen que cap família o negoci quede desatés.