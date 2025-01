Els Reis d’Orient visitaran les pedanies afectades per la DANA demà 6 de gener al matí

Els tres mags deixaran més d’un miler de regals als xiquets i xiquetes de Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo i la Torre

Els Reis Mags d’Orient visitaran el dilluns, 6 de gener, les tres pedanies del sud de València més afectades per la DANA del passat 29 d’octubre.

Les zones de Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo i la Torre seran el destí prioritari de Melcior, Gaspar i Baltasar, que portaran més d’un miler de regals per a alegrar els més menuts i les seues famílies.

Horari i itinerari de la visita

Els Reis Mags dedicaran el matí del dia 6 a visitar aquestes pedanies:

10:00 h: Arribada a Castellar-l’Oliveral .

Arribada a . 11:00 h: Visita al Forn d’Alcedo .

Visita al . 12:00 h: Comitiva a la Torre.

Els Reis arriben en camió dels Bombers

En aquesta ocasió especial, Ses Majestats arribaran a bord d’un camió de Bombers, seguint una comitiva que inclourà vehicles carregats de joguets. La Policia Local i els Bombers també participaran en aquest acte, reforçant la solidaritat i el suport a les zones afectades per les inundacions.

Homenatge als herois locals

La cavalcada no sols estarà carregada de màgia i regals, sinó que també retrà homenatge a les forces de seguretat, voluntaris i altres agents que han treballat en les tasques d’ajuda i reconstrucció des de la DANA. Aquest reconeixement busca destacar l’esforç col·lectiu per a superar els reptes de l’adversitat.

Un Nadal solidari i singular

Segons l’alcaldessa, María José Catalá, aquesta visita excepcional és part d’un Nadal “tan particular, tan singular i tan emotiu” després de les inundacions. La regidora de Festes i Tradicions, Mónica Gil, ha destacat que aquesta acció forma part d’una programació enfocada en què “els xiquets i les xiquetes d’aquestes pedanies afectades gaudisquen al màxim d’estes dates especials amb les seues famílies”.

Regals i missatges d’esperança

A l’arribada a cada pedania, Ses Majestats saludaran a les famílies des d’un escenari preparat per a l’ocasió, on transmetran un missatge d’esperança abans de marxar cap a Orient. Deixaran un bon nombre de regals per a tots els xicotets de la zona, assegurant que ningú es quede sense la màgia de Nadal.

Els Reis d’Orient, juntament amb l’Ajuntament de València i les entitats col·laboradores, esperen fer d’aquest Nadal un record inoblidable per a les famílies de Castellar-l’Oliveral, el Forn d’Alcedo i la Torre.

