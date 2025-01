Els Reis Mags arribaran a Cullera el proper diumenge 5 de gener

Una gran cavalcada i espectacle omplirà d’il·lusió, màgia i regals els carrers del municipi

Queden només dos dies perquè els Reis Mags arriben a Cullera. Els xiquets i xiquetes del municipi i dels voltants ja estan esperant la visita més especial i màgica de l’any: Melcior, Gaspar i Baltasar.

Ses Majestats tenen previst arribar al voltant de les 17.30h a la Residència de la Tercera Edat, i després visitar l’Associació ÀNEC, abans de començar el seu recorregut a les 18.30h en una gran cavalcada que es desenvoluparà pel següent itinerari: c/Blasco Ibáñez, plaça Mongrell, c/Pintor Ferrer Cabrera, c/Caminàs, c/25 d’abril, plaça Andrés Piles, avinguda País Valencià, c/Colón, c/ la Marina, c/Pare Antonio Berenguer, avinguda Port, c/Rei Don Jaume, c/Ateneu Musical, c/Peixcadors, plaça Llibertat, plaça de la Verge, passeig Dr. Alemany, i rambla Sant Isidre.

Durant el recorregut de la cavalcada, es farà el lliurament dels premis del ‘XXI Concurs Escolar de Carts als Reis d’Orient’ i dels premis d’ACECU: ‘Concurs d’Aparadors de Nadal’ i ‘Concurs de Decoració Nadalenca de Balcons’.

La cavalcada més inclusiva

A més, la cavalcada d’enguany fa un pas gran per avançar en inclusió i accessibilitat. Per primera vegada, s’oferirà una experiència única i adaptada amb la creació d’un Punt Blau (ubicat en el passeig Dr Alemany) per a xiquets i xiquetes amb TEA o sobrecàrrega sensorial auditiva.

Una iniciativa coordinada amb l’associació ÀNEC perquè totes les famílies de la ciutat puguen participar de l’activitat local independentment de les seues necessitats. Entre altres, podran utilitzar cascos o elements protectors així com revisar pictogrames per comprendre la història de la cavalcada.

Així mateix, les cartes d’enguany també estan dissenyades amb pictogrames amb un format molt atractiu i accessible “perquè els xiquets i xiquetes els tenen molt interioritzats, a més d’espais perquè retallen o pinten quins regals demanaran aquestes festes oferint-los altres maneres de comunicar-se”, segons ha assenyalat la regidora de Festes, Susi Melià.

Melià ha recalcat que aquesta “no és una acció independent, sinó que s’emmarca dins de les nombroses accions que realitzem des de l’Ajuntament de Cullera per a donar visibilitat i crear accessibilitat en tots els àmbits, i per descomptat el festiu». De fet, la cavalcada també comptarà amb una zona accessible per a persones amb mobilitat reduïda a la rambla Sant Isidre.

“Amb aquestes innovacions, la cavalcada de Reis Mags de 2025 a Cullera no sols promet ser un espectacle ple de màgia i alegria, sinó també un exemple d’inclusió i sensibilitat cap a les necessitats de tots els xiquets i famílies de la ciutat”, ha assenyalat Melià, qui ha aprofitat per fer una crida perquè “xiquets i majors òmpliguen els carrers com ho fan tots els anys, per a rebre a Melcior, Gaspar i Baltasar repartint regals i il·lusió”.