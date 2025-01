Els Reis Mags arriben a BIOPARC València per compartir il·lusió, natura i sostenibilitat.

BIOPARC València ha celebrat amb gran emoció l’arribada anticipada dels Reis Mags, que han portat regals als animals del parc com lleons, elefants, goril·les i mangabeys.

Aquesta activitat, que fomenta el benestar animal i desperta els instints de les espècies, ha sigut tot un espectacle per al públic.

Les cries d’elefants i goril·les han protagonitzat els moments més entranyables mentre jugaven i exploraven els seus regals.

Paral·lelament, fins al 4 de gener, es pot gaudir a la Plaça Exterior de BIOPARC de Nadal en Verd, unes activitats gratuïtes centrades en la sostenibilitat i el compromís amb el medi ambient, en col·laboració amb el Nadal Solidari de l’Ajuntament de València.

També segueix activa la promoció BIONadal fins al 6 de gener, que permet accedir al parc per només 1€ per entrada infantil o passe anual, amb els beneficis destinats a causes solidàries a través de la Fundació BIOPARC.

Aquesta iniciativa fomenta l’accés assequible per a famílies nombroses, monoparentals, pensionistes i altres col·lectius amb descompte. Una oportunitat única per viure la màgia de la natura en família aquest Nadal.