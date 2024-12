Els torrentins preparen els seus disfresses per a la XV Sant Silvestre Solidària de Torrent

La carrera més divertida de l’any escalfa motors després de tancar-se les inscripcions en línia, encara que els torrentins podran continuar inscrivint-se de manera presencial el dia de la carrera, el 27 de desembre.

La ciutat de Torrent escalfa motors per a la XV edició de la seua tradicional Sant Silvestre Solidària, la carrera més divertida de l’any, que enguany adquireix un significat especial, ja que tot el recaptat es destinarà a donar suport a les persones i famílies afectades per la DANA.

La cita tindrà lloc el divendres 27 de desembre a les 20.30 hores, amb eixida i meta al carrer Ramón i Cajal, davant de l’Ajuntament de Torrent. Aquesta iniciativa està organitzada per la Regidoria d’Esports de l’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal de Torrent i l’empresa GD Instal·lacions i Esdeveniments G-Sport SL.

Una prova inclusiva per a tots els públics

La prova, de caràcter inclusiu, està oberta a la participació d’adults i menors acompanyats pels seus pares, mares o tutors legals. Amb un recorregut urbà de 3.080 metres, la ruta començarà al carrer Ramón i Cajal, continuarà per l’Avinguda al Vedat fins al pas de vianants abans de la rotonda de Genaro Palau, i tornarà per la mateixa avinguda fins a la meta, també situada al carrer Ramón i Cajal.

Inscripcions solidàries

Per a aquells que no hagen pogut inscriure’s en línia, l’organització ofereix la possibilitat de realitzar la inscripció de manera presencial el mateix dia de la prova. Els punts habilitats seran l’Avinguda El Vedat (ficus), de 10:00 a 14:00 hores, i el carrer Ramón i Cajal, de 18:00 a 20:00 hores. Durant la inscripció, els participants hauran de facilitar les seues dades personals i fer una aportació solidària, triant entre les següents opcions:

Inscripció solidària bronze: 3,00 euros

3,00 euros Inscripció solidària plata: 5,00 euros

5,00 euros Inscripció solidària or: 7,00 euros

Cal destacar que el preu de la inscripció no genera diferències en la carrera, ja que totes les aportacions tenen el mateix valor solidari.

Dorsal Cero Solidari

Per a aquells que desitgen col·laborar ajudant els afectats per la DANA, però no puguen o no vulguen participar en la carrera, s’ofereix l’opció del Dorsal Cero Solidari, que permet realitzar una donació sense necessitat de formar part de l’esdeveniment.

Amb aquest esdeveniment, Torrent no sols celebra l’esport i la convivència, sinó que també reafirma el seu compromís amb la solidaritat i el suport a aquells que més ho necessiten.