En la sexta edició dels pressupostos participatius, les veïnes i els veïns podran elegir entre un total de 29 propostes.

La Pobla Llarga viu la sexta edició de DECIDIM LA POBLA, projecte que es basa en uns pressupostos participatius a través dels quals, les veïnes i els veïns de la localitat poden presentar projectes que consideren necessaris per al seu poble. Aquesta vegada es presentaren un total de 58 projectes, dels quals 29 han passat a la fase de votació que tindrà lloc des de hui dijous 15 de setembre fins el divendres 7 d’octubre (ambdós inclosos). La votació podrà realitzar-se telemàticament a la web https://consulta.lapoblallarga.es/ o presencialment en les bústies ubicades en la Biblioteca Municipal i en l’Ajuntament.

L’oferta és molt variada i no podem conèixer quina serà la guanyadora o les guanyadores, ja que s’executaran totes aquelles possibles fins arribar a un total de 50.000€, però cal destacar que la població ha tingut un gran sentit d’empatia i solidaritat proposant accions que serviran per millorar el conjunt de la població i no un sector específic.

“Des del moment en que vaig arribar a aquesta Alcaldia el meu equip de govern i jo vam veure necessària la posada en marxa d’aquest procés que permetia a la ciutadania formar part en la presa de decisions locals” comenta l’Alcaldessa Neus Garrigues “per això, després de molt d’esforç, aconseguírem instaurar aquest procés en la Pobla Llarga i des de 2017 apostem per la participació ciutadana i després d’uns anys, podem dir que el procés està instaurat en la localitat. Cal agrair el pensament crític dels nostres veïns que ens ajuda a conèixer quines són les seues demandes i, de vegades, encara que no siguen les guanyadores, també s’executen” afirma Garrigues.

LES 29 PROPOSTES FINALISTES SÓN

Desaigües en la Plaça de la Sarguera.

Cost 10.839,91€

Rocòdrom al Poliesportiu.

Cost 12.166,55€

Augmentar l’oferta d’energies renovables (plaques solars): a la Casa de la Cultura, Casa de la Joventut i Ajuntament.

Cost 48.500€.

Creació d’una tirolina infantil.

Cost 16.000€

Millorar la il·luminació del poble.

Cost 26.700€

Punt de recàrrega per a vehicles híbrids i elèctrics de pagament.

Cost 50.000€

Millorar el parc de José Matías Aragón.

Cost 37.000€

Parc d’Agility.

Cost 9.440,06€

Millorar el carrer José Iturbi.

Cost 21.030,77€

Arreglar vorera carrer Amèrica núm. 1 i 3.

Cost 10.918,56€

Arreglar les voreres del carrer Luís Santangel.

Cost 50.000€

Millorar de forma gradual les voreres per a adaptar-les als vehicles elèctrics per a persones amb mobilitat reduïda.

Cost 50.000€

Convertir una de les antigues cases dels mestres en un arxiu històric de l’escola.

Cost 50.000€

Construcció de voreres als 2 costats al carrer Colón (tram carrer Nou – Ausiàs March).

Cost de 50.000€

Asfaltar el carrer Arcediano Espluges.

Cost 23.386,28€

Restauració i condicionament dels monuments històrics de caravista de benvinguda a la Pobla.

Cost 28.027,23€

Arrancar els arbres de la zona de la closa i substituir-los.

Cost: 23.386,28€

Plantar arbres de fulla caduca al C/Major i Avda. de València.

Cost 35.003,18€.

Grup d’animació sociocultural/temps lliure per a activitats infantils i juvenils.

Cost: 30.000€

Millorar els carrers del poble que estan fets malbé (clots…) enquitranant-los.

Cost: 50.000€

Millorar i ampliar la zona d’oci de la Serratella.

Cost: 38.892,43€

Arreglar els escocells de l’Avinguda Barranc de Barxeta.

Cost: 48,266.30€

Reparar el paviment des de la Serratella fins el Pou dels Llauradors.

Cost: 50.000€

Arreglar camins i voreres del terme i posar senyals per a que no circulen camions de gran capacitat.

Cost: 50.000€

Asfaltar camí séquia nova des de camí la torre fins séquia nova.

Cost 29.574,22€

Font d’aigua potable al Camp de Tir.

Cost 31.121,20€

Senyals lluminoses que indiquen la velocitat a les entrades del poble.

Cost: 8.000€

Substitució del material del Skate per ciment.

Cost: 45.000€