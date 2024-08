Esmorzar Popular al Carrer Nou: Tradició i Comunitat a Benifaió

Els Clavaris i Clavariesses de 2024 Donen Inici a les Festes amb una Gran Acollida

Dins del programa d’activitats de les festes de Benifaió de 2024 els veïns i veïnes han gaudit d’un esmorzar popular al Carrer Nou del municipi. Una iniciativa que posa en valor un producte gastronòmic i tradicional de Benifaió com és la coca amb cansalà i embotit i que enguany ha aconseguit congregar a més de 600 persones, que han quedat encantades amb l’esdeveniment.

Els clavaris i clavariesses de 2024 també han participat i han donat el tret d’eixida a la setmana més esperada de l’any.

Un esdeveniment que any rere any té una gran acollida i que els veïns i veïnes del municipi están compromesos en que no es perda mai.