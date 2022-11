Este matí l’Associació de veïns i veïnes de Benimàmet s’han concentrat a les portes de la Conselleria d’Igualtat i Polítiques Inclusives per tal de demanar una reunió amb la consellera i Vicepresidenta Aitana Mas, per tal de reivindicar més serveis socials per al barri, que han estat demanant durant molts anys, i a hores d’ara no han rebut cap resposta.

A més s’ha adjudicat un Centre d’Acollida Temporal, de menors al lloc on els veïns demanaven la instal·lació d’un centre social juvenil o per a la gent gran del barri, tan necessari ja que la mitjana d’edat del veïnat és elevada.