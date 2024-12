Els xiquets i xiquetes seran els protagonistes en les campanades infantils el 31 de desembre a Torrent

Música, ramillet de focs, raïm i cotilló rebran amb esperança i il·lusió el 2025

La Plaça Unió Musical serà l’escenari màgic d’aquest dia tan especial

Torrent, 27/12/2024.- El pròxim 31 de desembre, la Plaça Unió Musical de Torrent es convertirà en el focus de la màgia per a donar la benvinguda al nou any. L’ajuntament, a través de la regidoria de Festes i Joventut, ha organitzat una agenda completa d’activitats i espectacles que assegura moments inoblidables tant per als més menuts com per a les famílies, en una celebració que reunirà els veïns en un ambient de record del viscut en aquest final d’any i amb la mirada posada en el futur amb esperança i il·lusió.

Un dia especial per a totes les edats

La jornada començarà a les 10:30 hores amb una experiència màgica per als xiquets. Els icònics personatges Micky i Minnie, junt amb els adorables Bluey i Bingo, estaran disponibles per a un divertit photocall. Els menuts podran conéixer de prop aquests personatges entranyables, fer-se fotos i portar-se un record únic de la nit de cap d’any infantil. També els acompanyarà ‘Bollet’, el simpàtic personatge torrentí que simbolitza la gastronomia de la ciutat.

Més tard, a les 11:15 hores, l’artista torrentina Paula Villarroya actuarà en directe, oferint un espectacle musical ple d’emoció. Paula, amb el seu carisma i talent, connectarà amb el públic en una actuació que marcarà la jornada.

A les 12:00 hores, Torrent organitza unes campanades infantils especials perquè els més menuts puguen participar en la màgia d’entrada al nou any, acompanyats per les seues famílies. Aquest moment únic combina tradició i diversió, adaptat especialment per a ells.

Després de les campanades, a les 12:15 hores, actuarà el grup ‘Los Trotamundos’. Aquest grup és conegut pel seu estil dinàmic i alegre, amb espectacles de música, ball i animació, i un missatge de conscienciació sobre la importància de cuidar el planeta.

Celebració nocturna i un nou començament

Ja a la nit, a partir de les 23:30 hores, començarà la música amb el duo de DJ’s ‘The Falcons’. Aquest duo format pels torrentins Manu DJ i DJ Manwey crearà una atmosfera carregada d’energia per a totes les edats. El moment cumbre arribarà amb les campanades de mitjanit i el ramillet de focs artificials de la pirotècnia Vulcano, que il·luminarà el cel de Torrent per a rebre el 2025 amb color i emoció.

L’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, ha destacat el significat especial d’aquesta celebració després dels desafiaments que ha afrontat el municipi, especialment la DANA. Segons Folgado, aquesta nit de cap d’any és “un homenatge a la solidaritat i la força de Torrent”.

La regidora de Festes i Joventut, María Fernández, ha convidat totes les famílies a unir-se a la celebració, destacant les campanades infantils com una adaptació de les tradicions perquè xiquets i famílies puguen gaudir junts d’aquests moments especials.

El 31 de desembre, Torrent serà un lloc de reunió, esperança i il·lusió per a tots els seus veïns, començant un any ple de llum i oportunitats.