Emergències informa de la reactivació de les pluges intenses i demana que s’adopten mesures preventives davant possibles inundacions

El Centre de Coordinació d’Emergències emet un avís especial en el qual recomana el seguiment de l’episodi de pluges a municipis i organismes amb competències en emergències

L’episodi de pluges intenses afectarà diversos punts de la Comunitat Valenciana, també es produiran fenòmens costaners en el litoral i avisos per vents de 80 quilòmetres/hora a l’interior de València

La Conselleria de Justícia i Interior a través del Centre de Coordinació d’Emergència ha informat aquest dilluns en un avís especial de la reactivació de l’episodi de pluges intenses que afectarà la Comunitat Valenciana demà dimarts, 29 d’octubre.

La previsió d’alertes de l’Agència Estatal de Meteorologia inclou avisos de precipitacions que podran arribar a 150 litres/metre quadrat en diversos punts de la de la Comunitat Valenciana. Al costat de les pluges està previst que es produïsquen fenòmens costaners en tot el litoral i també avisos per vents de 80 quilòmetres/hora a l’interior de la província de València.

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat informa que a conseqüència d’aquests fenòmens podria produir-se l’activació de les conques de rius i barrancs, i produir-se inundacions locals a causa dels acumulats en zones d’alta ocupació urbana.

Per eixe motiu, la Conselleria de Justícia i Interior recomana als municipis i organismes amb competències en la gestió de les emergències que mantinguen la necessària atenció i seguiment de tots els avisos que emeta durant eixos dies el Centre de Coordinació d’Emergències per a preveure l’activació amb antelació dels plans municipals davant el risc d’inundacions i els plans territorials, així com establir les mesures preventives corresponents en els seus respectius àmbits.

També es recomana que mantinguen especial atenció als guals i passos inferiors de rius i barrancs i a les zones pròximes a la línia de costa. I afig consells de protecció civil dirigits a la població i que poden consultar-se en la web del 1·1·2, en twiter @gva112 o a través de l’App GVA 112 Avisos (disponible en Google Play i App Store).

Entre els consells a la població es demana a la ciutadania que s’informe de l’evolució de la situació; que retire els vehicles de les zones que puguen inundar-se; que s’allunye de les riberes dels rius i barrancs; que es faça cas dels consells de les autoritats competents i que mai s’intente creuar un gual, un lloc inundat o un pas inferior ja que poden ser arrossegats de manera inesperada per corrents d’aigua.