Emergències recomana extremar la precaució en carretera en coincidir l’operació retorn de vacances amb la previsió de fortes pluges

El Centre de Coordinació d’Emergències manté el reforç d’un 24% en els torns del servei del telèfon ‘1·1·2 Comunitat Valenciana’

El Centre de Coordinació d’Emergències de la Generalitat recomana extremar aquest cap de setmana la precaució en els desplaçaments per carretera en la Comunitat Valenciana en coincidir l’operació retorne de vacances amb episodis de fortes pluges i tempestes previstos per l’Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

L’operació especial de trànsit pel retorn de les vacances estivals comença aquest divendres a les tres de la vesprada i es mantindrà activa fins a la mitjanit del pròxim diumenge, 28 d’agost. Però serà a partir de la vesprada d’aquest divendres i del dissabte quan es produïsquen els fenòmens tempestuosos més intensos, especialment a l’interior de la província de València, on s’ha decretat la preemergència nivell taronja per pluges i tempestes.

El secretari autonòmic de Seguretat i Emergències, José María Ángel, ha insistit a llançar un missatge de “cautela màxima davant un cap de setmana que es presenta marcat per molts desplaçaments per les carreteres de la Comunitat Valenciana, amb unes condicions meteorològiques desfavorables que requereixen de molta més prudència al volant”.

Ángel ha afegit que per a donar un major servei a la ciutadania “els torns del servei del telèfon d’Emergències ‘1·1·2 Comunitat Valenciana’ seguiran amb un 24% de reforç de personal per a oferir una atenció més àmplia davant possibles contingències que puguen donar-se en les carreteres i en previsió d’una major atenció a causa de la situació meteorològica prevista”.

Des del Centre de Coordinació d’Emergències es recomana, per tant, que es programe l’horari més adequat per a la realització del viatge, evitant les hores més desfavorables i, en cas necessari, utilitzar els itineraris alternatius proposats per la Direcció General de Trànsit.

En el cas de conducció amb pluja, es recomana circular per carreteres principals i autovies i moderar la velocitat, així com informar-se sobre l’estat de les carreteres de la ruta a seguir i possibles itineraris alternatius; evitar passos subterrani i ponts que oferisquen dubtes sobre la seua resistència.

