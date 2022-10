El 31 d’octubre i l’1 de novembre una línia especial connectarà de manera directa el centre de la ciutat i el Cementeri General

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València reforçarà a partir del pròxim divendres, 28 d’octubre, les línies 9, 10 i 99 per a facilitar els desplaçaments al Cementeri General amb motiu de la festivitat de Tots Sants. El dispositiu especial estarà actiu fins a l’1 de novembre, quan el servici s’incrementarà per a donar resposta a una major afluència de persones usuàries.

A més dels reforços en les línies que connecten amb el cementeri, l’entitat posarà en funcionament el 31 d’octubre i l’1 de novembre una línia especial per a connectar directament el centre de la ciutat (carrer de Periodista Azzati) i el cementeri general des de les 8.15 hores fins a les 18.00 hores.

Un “ampli” equip d’informació proporcionarà a la ciutadania tots els detalls d’este servici especial de l’EMT per a facilitar els desplaçaments en transport públic per la ciutat. Els punts informatius s’establiran en diferents zones de la ciutat, com l’entorn de la Porta de la Mar, carrers de Xàtiva i de Periodista Azzati, així com en el Cementeri General i el Tanatori Municipal.

L’EMT també oferirà des del dissabte fins al dimarts una connexió gratuïta cada deu minuts per a acostar a les persones usuàries des del Tanatori Municipal a l’ampliació del cementeri. Esta línia llançadora funcionarà entre les 9.10 hores i les 18.10 hores.L’EMT també oferirà des del dissabte fins al dimarts una connexió gratuïta cada deu minuts per a acostar a les persones usuàries des del Tanatori Municipal a l’ampliació del cementeri. Esta línia llançadora funcionarà entre les 9.10 hores i les 18.10 hores.

Tota la informació del servici especial de Tots Sants es pot consultar en la secció “Última hora” de la pàgina web de l’EMT, l’App i xarxes socials.