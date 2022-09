Al llarg del mes que acaba de concloure hi ha hagut un 26% més de validacions que en 2021, i un 93% més que abans de la pandèmia

Un total de 5.050.929 persones van fer ús dels autobusos de l’EMT durant el mes d’agost que acaba de concloure, una xifra que suposa un augment del passatge del 23% respecte al mateix període de l’any passat. Tal com ha assenyalat el regidor de Mobilitat Sostenible i president de l’EMT, Giuseppe Grezzi, “esta dada demostra la trajectòria ascendent de l’ús del transport públic i consolida les dades, que ja estan per damunt del 93% respecte a l’any 2019 (abans de pandèmia)”.

Estes xifres s’acompanyen d’un augment molt important també en l’ús de les línies nocturnes, ha subratllat l’edil. De fet, la nova xarxa que va començar a funcionar el mes de juny passat ja ha superat les expectatives i ha tingut més validacions al llarg del mes d’agost que en els anys anteriors. Un total de 217.587 persones van fer ús de la xarxa nocturna, un 20% més que en 2019, que ja va ser un dels millors anys d’EMT València pel que fa al passatge.

El regidor de Mobilitat Sostenible, Giuseppe Grezzi, ha destacat les mesures preses des de l’Ajuntament de València en defensa del transport públic, i ha posat en valor les decisions de la direcció de l’EMT per a eixir de la situació provocada per la crisi sanitària. “Des del principi el nostre objectiu era tornar a la línia ascendent que portàvem abans de la pandèmia; per això hem fet millores en la xarxa, hem augmentat les contractacions, hem reduït el preu dels títols i hem fet una aposta ferma pel servici nocturn, per exemple, que com es veu està donant els seus fruits”.

Grezzi ha tornat a demandar una llei de finançament del transport públic que permeta millorar el servici “perquè això és el que ens demana la ciutadania, i només es pot fer amb la implicació del govern central i amb una llei que assegure els recursos”, ha defensat.