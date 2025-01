EMT València recupera en els autobusos 1.400 objectes perduts més que en 2023 i aconseguix la seua xifra més alta en un any

La gestió dels objectes perduts és una de les múltiples funcions de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania d’EMT València

L’Empresa Municipal de Transports (EMT) de València ha aconseguit un nou rècord en la recuperació d’objectes perduts en els seus autobusos, arribant a un total de 9.698 objectes recuperats en 2024, superant els 8.300 de l’any anterior.

Entre els objectes recuperats destaquen telèfons mòbils, ulleres de sol, audiòfons, cotxets de bebé, neveres de platja, carteres amb diners en euros, dòlars i pesos argentins, així com altres elements insòlits com drons, mesuradors de glucosa o fins i tot una cadira de rodes.

Rècords històrics de recuperació

El President d’EMT i regidor de Mobilitat, Jesús Carbonell, ha destacat que el 2024 ha sigut un any rècord per a EMT València, no només en nombre de viatgers (115,6 milions), sinó també en objectes trobats i retornats. «S’han recuperat i retornat més telèfons mòbils que mai, un total de 294. També s’han trobat més auriculars, amb 131, i altres objectes curiosos com 35 neveres de platja i 17 cotxets de bebé», ha explicat Carbonell.

Entre els objectes més personals es troben 845 carteres, 340 targeters i 38 renyoneres. Destaquen casos com el d’una cartera amb 980 euros recuperada l’últim dia de l’any, o una altra amb 4.000 pesos argentins, prova del creixement del turisme a la ciutat.

Troballes insòlites en 2024

L’any passat també s’han trobat:

542 ulleres (majoritàriament de sol).

333 paraigües, 280 jaquetes i 97 dessuadores.

6 audiòfons i un dron de dimensions mitjanes.

57 polseres, 29 pendents i 36 barrets.

153 llibres, incloent-hi guies turístiques i títols destacats com “Filomeno a mi pesar” o “El Guardián entre el centeno”.

Un dels casos més curiosos ha sigut el d’una cadira de rodes de grans dimensions, oblidada per un usuari que més tard va contactar amb l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) per a recuperar-la.

Atenció immediata i serveis digitals

La gestió dels objectes perduts és una de les moltes funcions de la OAC, que enguany complix 36 anys. Amb un servei d’atenció telefònica, presencial i digital, ha atés més de 292.000 consultes en 2024, incloent-hi més de 70.000 comunicacions a través de Whatsapp i Telegram.

Segons Carbonell, «l’OAC és una peça fonamental de l’EMT, garantint l’atenció i assessorament als nostres usuaris, que cada vegada recorren més a este servei».

Amb estos resultats, EMT València reafirma el seu compromís amb la ciutadania, apostant per la millora contínua en l’atenció i en la gestió dels serveis públics de transport.