La intervenció urbanística, cofinançada en un 49% per part de l’Ajuntament, s’ha iniciat aquesta setmana

Amb aquest projecte, el termini d’execució del qual s’estima en sis mesos, se solucionaran els problemes d’inundacions en la zona

L’executiu d’Almussafes celebra que el projecte de construcció del nou col·lector de pluvials del carrer Santa Creu s’estiga desenvolupant des de dilluns passat 4 d’abril. La citada infraestructura hidràulica formava part del paquet de projectes inclosos en el Pla Confiança de la Generalitat Valenciana, sent l’únic pendent d’executar per part de la Generalitat pese al caràcter d’urgència inherent a aquest. Després de l’adjudicació del contracte per part de la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergències Climàtiques i Transició Ecològica el mes de desembre passat, l’empresa LICUAS, SA està en ple procés d’execució de la primera fase de la intervenció, ja que la gran envergadura del projecte i la seua afectació a la circulació de vehicles i vianants per la zona fa prioritari el seu desenvolupament per etapes per a minimitzar les molèsties de trànsit.

Sis mesos és el termini d’execució de la intervenció, pressupostada en 549.631 euros, dels quals 269.319.52€ són aportació directa del consistori municipal, donat el seu cofinançament entre totes dues administracions públiques.

Després de més d’una dècada d’espera i multitud de gestions de l’executiu local perquè la Generalitat Valenciana escometera el seu projecte de construcció, el nou col·lector d’aigües pluvials del carrer Santa Creu d’Almussafes comença a ser una realitat.

Dilluns passat, l’empresa adjudicatària de l’actuació urbanística va emprendre la primera fase de les obres, el cost de licitació de les quals ascendeix a 549.631 euros, dels quals el consistori municipal aportarà un 49% és a dir 269.319 € per a la seua materialització, i l’import restant serà amb càrrec a la Generalitat Valenciana.

Un termini de sis mesos és el màxim període estimat en el contracte d’adjudicació per a la materialització de la infraestructura hidràulica en la localitat, “una actuació prioritària i urgent per a garantir la seguretat de la ciutadania, atés que assegurarà de manera definitiva la correcta evacuació de les aigües en la zona, evitant així inundacions futures i episodis com el viscut al novembre de 2020, quan el carrer Major va quedar completament negada amb més de mig metre d’aigua”, recorda l’alcalde, Toni González.

El col·lector dissenyat arranca en l’encreuament dels carrers Santa Creu i Major, discorre pel carrer Santa Creu fins a aconseguir la Ronda Sindic Antoni Albuixech, que creua diagonalment fins a entroncar amb la séquia existent, sent aquest el punt d’abocament. La longitud total és de 233,58 m. i el traçat en planta està lleugerament desplaçat del centre de la calçada cap al sud amb la finalitat de deixar espai per a la reposició de l’actual col·lector de sanejament.

Es projecten dues conduccions de 315 mm de diàmetre de PEAD corrugat per a les aigües residuals i per a les pluvials es dissenya un col·lector nou de diàmetre 900 mm de PVC rígid al llarg dels primers 184 metres, amb un pendent del 0,30% i dos de diàmetre 700 mm en els restants, amb un pendent del 0,45%. S’ha dissenyat també en el punt d’entroncament del col·lector amb la séquia un sobreeixidor que permeta desguassar les aigües pluvials als camps adjacents en el cas que se supere la capacitat de la séquia. Aquesta séquia abocarà les pluvials al llit del Barranc del Tramusser per mitjà de les actuacions que es van realitzar en el seu moment per a tal fi

Així mateix, a aquest col·lector de pluvials s’unirà també el futur tram del Carrer Sant Miquel, completant la xarxa de pluvials de la població.

Antecedents

El procés per a la construcció d’aquest col·lector portava paralitzat més de deu anys i era l’únic que encara no s’havia executat del Pla Confiança desenvolupat per la Generalitat Valenciana amb l’objectiu de donar suport a la inversió productiva en els municipis de la regió. L’empresa adjudicatària de l’actuació urbanística va sol·licitar la suspensió dels treballs a la fi de 2011, al no trobar-se recollida el cofinançament de la mateixa en el contracte administratiu d’obres formalitzat amb l’organisme autonòmic competent.

Aquesta situació va generar discrepàncies entre l’empresa i la Direcció General de l’Aigua sobre la manera d’elaborar les certificacions d’obra, diferències que no es van solucionar fins a finals de 2013, i en 2018 es va resoldre administrativament el citat contracte. A la fi d’enguany, la citada estructura hidràulica serà efectiva. Des de 2015, les reunions amb la Direcció General de l’Aigua eren una constant per part de l’Ajuntament d’Almussafes, que cada any ha inclòs en els seus comptes municipals l’import necessari per al cofinançament de l’obra.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià