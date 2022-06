L’assemblea local de Compromís per Carcaixent, reunida en sessió ordinària ahir de vesprada, ha elegit Enric Casassús per encapçalar la candidatura del col·lectiu a les eleccions locals de maig de 2023.

Amb la designació de Casassús la formació local enceta la precampanya i posa en marxa la maquinària per al període que queda fins els comicis de l’any vinent, amb una renovació prevista i necessària.

Els nous escenaris en el marc de la política local i dos legislatures de gestió a l’Ajuntament són els arguments amb els quals Paco Salom, juntament amb el col·lectiu, han estat treballant durant els últims mesos per preparar la renovació de la candidatura a les properes eleccions.

Paco Salom, que ha anunciat a l’inici de l’assemblea que no anava a presentar la seua candidatura, coincidix plenament amb l’opció que s’ha presentat sobre la taula per part d’Enric Casassús, i ha defensat que els nous temps venen acompanyats de nous escenaris i nous reptes, i per tant, es tracta d’una renovació convenient i encertada.

Per la seua banda, Enric Casassús ha mostrat el seu agraïment a la tasca de Paco durant els seu anys al capdavant del Grup Municipal de Compromís per Carcaixent, i a la resta de membres del col·lectiu local per recolzar a tots dos en aquesta renovació.

Resum de la intervenció en l’assemblea d’Enric Casassús durant la presentació de la seua candidatura.

Presente la meua candidatura a encapçalar la llista de Compromís a les pròximes eleccions municipals a Carcaixent com una conseqüència natural del meu vincle innegociable amb el meu poble i amb el meu partit; eixos vincles m’empenten i la meua situació personal m’ho permet.

Vull dir de bon començament que la gestió de Compromís a l’Ajuntament de Carcaixent, tant a l’oposició com al govern, a més de la seua presència a la societat, són el primer capital polític amb què compte i al que pretenc aportat tant idees com convenciment, entusiasme i ganes; de fer faena, per damunt de tot.

Carcaixent necessita la presència decisiva de Compromís a l’Ajuntament i a la realitat quotidiana. No debades som fills i filles polítiques d’algunes de les més nobles persones que ha donat aquest poble.

Des de la seua inspiració i la reivindicació del treball fet pel nostre partit en les seues diferents versions (UPV, Bloc, Compromís) em compromet a aportar, si em doneu suport, tot el meu esforç, les meues ganes, el meu entusiasme i el meu treball per tal de seguir, renovant-lo necessàriament i de manera lògica i natural, un projecte polític i de ciutat amb el que crec profundament. I fer-ho absolutament apegat al col·lectiu, del que demanaré les mateixes coses que pense aportar: ganes, idees, entusiasme, intel·ligència, idees i, a sobre de tot, treball i ganes, perquè vivim una situació complicada a nivell social i polític, però desistir no ha estat mai als nostres plans.

A més, confie que serem capaços de generar les suficients empaties i sinèrgies per a aplegar al nostre projecte a aquelles veïnes i veïns que, com nosaltres, creuen possible i necessari un Carcaixent modern, solidari, sostenible, habitable i de progrés.

Amb el vostre suport i de la vostra mà, afrontarem els reptes que calguen. Com hem fet sempre o ara més que mai. S’ha de fer molt i ho farem juntes, perquè “en som molts més dels que ells volen i diuen”

Resum de la intervenció en l’assemblea de Paco Salom, abans de l’inici de la votació.

Totes i tots coneixeu la trajectòria d’este col·lectiu. Ens hem presentat sempre a les eleccions, buscant aconseguir els reptes que en cada moment ens hem marcat: primer entrar a l’Ajuntament (1987); posteriorment anar consolidant eixa presència, i fer-la créixer; i finalment aconseguir l’Alcaldia, cosa que va ocórrer el 2015.

Sense dubte podem estar molts contents per tot el camí recorregut al llarg d’estos 35 anys. És diu prompte: 35 anys.

Som un col·lectiu molt estable, nombrós, cohesionat, treballador … on el consens ha sigut una de les senyes d’identitat.

Han sigut 35 anys, però durant el últims 23 jo he tingut un paper de primera línia: encapçalar la candidatura municipal (BLOC primer, Compromís després), ser d’alguna manera el cap de l’oposició (perquè els resultats ens situaren davant la resta de grups) i aconseguir l’Alcaldia el 2015 i 2019.

I ara novament el calendari ens situa, ja en clau plenament electoral, en el moment d’haver de decidir qui ha d’encapçalar la candidatura per a les municipals del 2023.

Paco Salom no repetirà, perquè Paco Salom aposta per la renovació de la candidatura, començant pel candidat. La renovació era una cosa segura per a després del 2015, però aconseguírem l’Alcaldia, i això segons els entesos ens “obligava” a repetir en el 2019.

En acabar esta legislatura hauran sigut 8 anys de gestió, amb encerts i també amb errades. Però han sigut uns anys que, entenc, ens obliguen a adaptar l’estratègia, i a fer les coses tenint en compte la nova realitat. I la renovació n’és un dels elements necessaris en esta etapa.

I l’inici d’esta renovació ha de ser hui, en esta assemblea. Per això estem ací: per decidir qui ha de ser la persona que encapçale la candidatura de Compromís del 2023.

I la meua opció sense dubte és Enric. Una persona compromesa amb el seu poble, des de la distància o des de la proximitat, segons el moment, que ara ha fet un pas endavant, i que jo avale posant-me a la seua disposició, per ajudar a guanyar novament les pròximes eleccions, per aconseguir novament l’Alcaldia, i per continuar amb la gestió municipal, molt important, la gestió, ja que encara que gestionar sovint està un poc renyit amb aconseguir vots, al final l’objectiu últim dels governants hauria de ser aconseguir millors serveis per a la ciutadania.

Gràcies Enric per fer el pas, pel compromís personal que assumeixes. Eres el candidat a encapçalar la llista i a tu et votaré tot seguit, com segur farà la resta del col·lectiu.