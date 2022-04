Al darrer ple municipal tingué lloc l’acte d’entrega de les orles de jubilació a tres treballadors que s’han jubilat durant este temps de pandèmia: Josep Blasco Company, Rafael Gómez Martínez i Francisco Barragán Rouco.

Josep Blasco, tècnic especialista en Informàtica i de gestió, amb una dilatada carrera, ha destacat per haver fet possible l’adaptació de l’Ajuntament de Picassent als primers canvis tecnològics i l’entrada ja de ple en la administració electrònica. Per altra banda, Rafael Gómez, també amb més de 30 anys de treball, com a arquitecte tècnic ha treballat l’àrea d’Urbanisme durant la major part de la seua carrera, jugant un paper important en el disseny i desenvolupament del municipi.

Francisco Barragán, per la seua part, ha destacat per la seua tasca compromesa amb l’esport i l’atenció al públic al Poliesportiu Municipal. L’alcaldessa, Conxa García, els va donar l’enhorabona als tres i els mostrà el seu més sincer agraïment per tots estos anys de treball.

Més informació de noticies al nostre Periòdic Valencià